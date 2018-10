本アップデートより、無尽蔵の力と強靭な精神力を持つ新種族「オーク」が実装された。「オーク」は、レベル180の2次職業から冒険を始めることができる。さらに、+20URランク装備も初めから支給されているため、初めて「リネージュ2 レボリューション」をプレイする人でも、他種族に比べて圧倒的に有利な状態からゲームを始めることが可能だ。「オーク」の実装に合わせてさまざまな報酬を受け取れるイベントも多数実施されている。

■オークの育成やレベル上げでさまざまな報酬がもらえる!

オークの実装を記念して、オークの育成ランキング上位10,000名のプレイヤーと、Lv200を達成したプレイヤーへ、さまざまな報酬が配布される。さらにLv200に達成したプレイヤーには抽選で3,000ブルーダイヤがあたる。

■オーク実装記念「エリカフェスタ」が開催!

オークの実装に合わせて、「エリカガイド」に新規・復帰・全員それぞれの状況に合わせた報酬が用意されている。「エリカガイド」には、ログイン回数やレベル達成、ダンジョンクリア等のミッションがあり、条件をクリアすることで報酬を受け取ることができる。全員用のミッションでは、30,000レッドダイヤを獲得できる他、「経験値スクロールボックス」や「製作図の切れ端」、「祝福のスクロール選択ボックス」なども入手できる。

■キャラクター育成効果や継承機能など、新要素が多数追加!

本アップデートでは、新種族「オーク」の追加の他にも、全保有キャラクターステータスの3%が使用キャラクターに加算される「キャラクター育成効果」や、同一サーバー内に保有している最大戦闘力が最も高い保有キャラクターの習得状況を使用キャラクターに継承できる「育成継承機能」に、ソウルストーンをLRランク進化させる機能や、新マントの「ハギオスのマント」など、多くの新要素が追加実装された。

■10月20日より、オーク実装アップデートのTVCM放映がスタート!

オーク実装アップデートを紹介する「リネージュ2 レボリューション」のTVCMが、今週末の10月20日より放映開始となる。

