秋アニメ『ゾンビランドサガ』本渡楓さん、種田梨沙さん出演！　生オーディオコメンタリーイベントが開催決定

2018年10月よりTV放送がスタートしたアニメ『ゾンビランドサガ』のBlu-ray発売を記念して、源さくら役の本渡楓さん、水野愛役の種田梨沙さんが出演する、生オーディオコメンタリーイベントの開催が決定しました！

イベントの参加には、10月19日より対象のゲーマーズにて、TVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1を予約・購入した方を対象に配布される参加券が必要となります。

なお、Blu-ray SAGA.1では【SDキャラクター集合ワイングラス(さくら、サキ、愛、純子、ゆうぎり、リリィ、たえ)】がついてくるゲーマーズ限定版も販売！ ゲーマーズで『ゾンビランドサガ』Blu-rayを全巻購入した方には、特典として【SDキャラクター集合フルカラートートバッグ(さくら、サキ、愛、純子、ゆうぎり、リリィ、たえ)】がプレゼントされるので、こちらもお見逃しなく！

イベント情報

◆オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1発売記念イベント

日時：2018年1月19日 / 1回目【開場】13:15【開演】13:45 / ２回目【開場】16:15【開演】16:45

※当日は、入場時に座席列抽選を行います。

ゲスト： 本渡 楓さん(源 さくら役)、 種田梨沙さん(水野 愛役)

内容： 生オーディオコメンタリー

場所： 秋葉原オノデンビル5Fレンタルスペース『エンタス』

条件： 2018年10月19日より、12月21日発売のオリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1を参加券配布対象のゲーマーズにてご予約（内金全額）・ご購入いただいた方に参加券を1枚差し上げます。

対象： オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1またはSAGA.1【ゲーマーズ限定版】

店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ池袋店、新宿店、大宮店、横浜店、なんば店、名古屋店

関連URL：https://www.gamers.co.jp/shop/event/105028/



◆OP主題歌『徒花ネクロマンシー』/ ED主題歌『光へ』発売記念イベント

日時： 2018年12月2日【開場】14:00【開演】14:30 ※当日は、 入場時に座席列抽選を行います。

ゲスト： 本渡 楓さん(源さくら役)、 河瀬茉希さん(紺野純子役)

開催内容： トーク＆特典お渡し会

開催場所： 快・決いい会議室（ホールB）

関連URL：https://www.gamers.co.jp/shop/event/104610/

商品情報

◆オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray

発売日：SAGA.1 2018年12月21日、SAGA.2 2019年2月22日、SAGA.3 2019年4月26日

価格： 各14,000円+税 【SAGA.1 ゲーマーズ限定版】16,000円+税



●SAGA.1 ゲーマーズ限定版 セット内容：

SDキャラクター集合ワイングラス (さくら、サキ、愛、純子、ゆうぎり、リリィ、たえ)



●ゲーマーズ限定特典：

全巻購入特典……SDキャラクター集合フルカラートートバッグ (さくら、サキ、愛、純子、ゆうぎり、リリィ、たえ)

関連URL：https://www.gamers.co.jp/products/bulkpurchasedetail.php?id=1640

作品情報

オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』

● 放送情報

AbemaTV：10月4日より毎週木曜日23:30～（視聴ページ）

AT-X：10月4日より毎週木曜23:30～

TOKYO MX：10月4日より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：10月4日より毎週木曜日24:00～

BS11：10月4日より毎週木曜日24:30～

サガテレビ：10月5日より毎週金曜日25:25～

TVQ九州放送：10月5日より毎週金曜日26:58～

〇リピート放送

AbemaTV：10月5日より毎週金曜日25:30?ほか

AT-X：10月6日より毎週土曜日15:30～

10月7日より毎週日曜日22:30～

10月10日より毎週水曜日7:30～

● STAFF

原作：広報広聴課ゾンビ係

監督：境宗久 （劇場版『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』）

シリーズ構成：村越繁 （アニメ「シドニアの騎士」）

キャラクターデザイン：深川可純（アニメ「アイドリッシュセブン」）

美術監督：小倉一男

撮影監督：柳田貴志

色彩設計：佐々木梓

編集：後藤正浩

音楽：高梨康治

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響制作：dugout

アニメーション制作：MAPPA

オープニングテーマ：徒花ネクロマンシー

エンディングテーマ：光へ

アーティスト：源さくら（本渡楓）、二階堂サキ（田野アサミ）、水野愛（種田梨沙）、紺野純子（河瀬茉希）、ゆうぎり（衣川里佳）、星川リリィ（田中美海）

● CAST

巽幸太郎：宮野真守

源さくら：本渡楓

二階堂サキ：田野アサミ

水野愛：種田梨沙

紺野純子：河瀬茉希

ゆうぎり：衣川里佳

星川リリィ：田中美海

山田たえ：三石琴乃

警察官Ａ：吉野裕行

ロメロ：高戸靖広

TVアニメ『ゾンビランドサガ』公式サイト

TVアニメ『ゾンビランドサガ』公式Twitter