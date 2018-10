【知りたくない？】海外ドラマ『13の理由』ハンナ役キャサリン・ラングフォードの10のトリビア

物議を醸しながらも話題沸騰のドラマ『13の理由』。物語の主軸となるハンナ・ベイカー役を演じたキャサリン・ラングフォードはこのドラマでブレイク!確かな演技力と美しいルックスで人気を博しています。今回はそんなキャサリンの知られざる10のトリビアをご紹介!意外な素顔にビックリかも?!

Netflixオリジナルドラマ『13の理由』でハンナ・ベイカー役を演じているキャサリン・ラングフォード。

新人とは思えない繊細な演技と愛くるしいルックスで現在人気を博しています。

とは言え「ハンナかわいい♡」というような理由で観るドラマではないですが、キャサリンはとっても美女で魅力的なのでご紹介します。

オーストラリアの女優。キャサリン・ラングフォードとは?

名前:キャサリン・ラングフォード(Katherine Langford)

生年月日:1996年4月29日生まれ

出身地:オーストラリア・パース

身長:166cm

Instagram:@katherinelangford

Instagramには美しいセルフィーや『13の理由』のキャスト達とのショットも満載♡

知っておきたい!キャサリンの10のトリビア

①オーストラリア出身だが、アメリカの英語のアクセントをしっかり習得している

②キャサリンは運動神経抜群。高校時代には水泳の選手として全国のランキングに入るほど

③元々は演技の道に行くつもりはなかった。最初は医学のキャリアを望んでいて、3番目の選択がミュージカル女優になることだった

④レディー・ガガはキャサリンにとてもインスピレーションを与えている。

16歳の頃にコンサートを見て、スピリチュアルな体験だったと語る。パフォーマンスに感激し、その週からピアノの練習を開始。その頃から音楽と演技に興味を持ち始める

⑤最終履歴はオーストラリアの国立演劇研究所とプリパンシパルの芸術アカデミー

⑥『13の理由』のオーディションはSkypeを通して受けた。キャスティング・ディレクターとは会わずに選ばれた

⑦ディラン・ミネット(クレイ役)とはすばらしい友人関係。ハンナを演じて辛い時もディランとのシーンでは自分に笑顔を与えてくれた

⑧演技に集中したかったキャサリン。人気やキャスティングを向上させる影響を持つInstagramには興味がなかったが、セレーナ・ゴメスから公開するよう催促された。

ドラマのファンと繋がることが出来るとセレーナから教えてもらい、公開することを決めた

⑨Netflixジャンキーである。撮影に疲れそうな時もコメディなどを観てリラックスしていた。『The Office』は特にお気に入り

⑩歴史物の小説が大好き。11歳の頃に読んだ『タイタニック』がきっかけだった。映画ももちろん観ている

こうして見ているととても真面目で地にしっかり足を付けた女性ということが分かりますね。女優の前に魅力的な一人の女性というイメージです。

映画『Love, サイモン』でキャサリンを堪能できる!

キャサリンはニック・ロビンソン主演の映画『Love, サイモン』にリア・バーク役として出演しています。

米国では大ヒットした作品ですが、日本では残念ながら公開されませんでした。

ですが、現在はデジタル配信で視聴が可能です。また、10月24日(水)にはBlu-ray&DVDとしても発売されますのでキャサリン好きは要チェックです!