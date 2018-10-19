〔交通死亡事故多発警報〕埼玉県で今年5回目の発令(10/19～/31)

埼玉県内で10月中の交通事故死者数が10人に達したことを受け、埼玉県県民生活部は19日、「交通死亡事故多発警報」を発令し、31日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。埼玉県では「埼玉県交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」を今年1月1日から施行していて、多発警報は8月以来、今年5回目となります。
なお18日現在、埼玉県内での2018年交通事故死者は計141人(前年同期比＋11)、うち65歳以上の高齢者は65人(同－9)を占めています。

【埼玉県内での2018年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)
・ 1月：17人(＋4)　うち高齢者9人(＋1)　01/23～/31　　多発警報
・ 2月：20人(＋7)　　　　　 10人(＋3)　02/17～/28　　多発警報
・ 3月：13人(－4)　　　　　 11人(－2)　02/28～03/31　非常事態宣言
・ 4月：16人(＋3)　　　　　　6人(±0)　04/24～/30　　多発警報
・ 5月： 9人(－6)　　　　　　3人(－5)
・ 6月： 9人(＋3)　　　　　　3人(±0)
・ 7月：14人(－1)　　　　　　3人(－9)
・ 8月：18人(＋9)　　　　　　8人(＋5)　08/17～/31　　多発警報
・ 9月： 9人(－6)　　　　　　4人(－4)
・10月：11人(＋2)　　　　　　8人(＋2)　10/19～/31　　多発警報

・2.06日に1人の割合(上半期2.03日/下半期2.11日)
・都道府県別：総数3位 増減数6位 増減率13位 人口10万人比41位
・年間死者数：2017年177人 16年151人 15年177人 14年173人 13年180人
　うち高齢者：　　　 95人　　　86人　　　81人　　　78人　　　78人

※埼玉県における「交通死亡事故多発警報」発令基準
・原則として、交通事故死者数が月間で10人に達したとき
　(なお2017年は12か月中10人未満は6月と8月の2度のみ)

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

レスキューナウ

on

©株式会社レスキューナウ

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

寳來 英斗(Eito Hourai)の記事一覧を見る

トピック交通安全

このトピックを見る

災害対応ワークショップ

企業BCP向け。災害時の初動対応手順や訓練計画を、短時間集中のワークショップで作成いただけます。

詳細・受講お申込み