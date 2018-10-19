〔交通死亡事故多発警報〕埼玉県で今年5回目の発令(10/19～/31)

埼玉県内で10月中の交通事故死者数が10人に達したことを受け、埼玉県県民生活部は19日、「交通死亡事故多発警報」を発令し、31日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。埼玉県では「埼玉県交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」を今年1月1日から施行していて、多発警報は8月以来、今年5回目となります。

なお18日現在、埼玉県内での2018年交通事故死者は計141人(前年同期比＋11)、うち65歳以上の高齢者は65人(同－9)を占めています。

【埼玉県内での2018年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)

・ 1月：17人(＋4) うち高齢者9人(＋1) 01/23～/31 多発警報

・ 2月：20人(＋7) 10人(＋3) 02/17～/28 多発警報

・ 3月：13人(－4) 11人(－2) 02/28～03/31 非常事態宣言

・ 4月：16人(＋3) 6人(±0) 04/24～/30 多発警報

・ 5月： 9人(－6) 3人(－5)

・ 6月： 9人(＋3) 3人(±0)

・ 7月：14人(－1) 3人(－9)

・ 8月：18人(＋9) 8人(＋5) 08/17～/31 多発警報

・ 9月： 9人(－6) 4人(－4)

・10月：11人(＋2) 8人(＋2) 10/19～/31 多発警報

・2.06日に1人の割合(上半期2.03日/下半期2.11日)

・都道府県別：総数3位 増減数6位 増減率13位 人口10万人比41位

・年間死者数：2017年177人 16年151人 15年177人 14年173人 13年180人

うち高齢者： 95人 86人 81人 78人 78人

※埼玉県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・原則として、交通事故死者数が月間で10人に達したとき

(なお2017年は12か月中10人未満は6月と8月の2度のみ)