『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』無料LINEスタンプ配信スタート！さらに…

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の公開を記念して本作の公式LINEスタンプの無料配信がスタート! さらに「LINE バブル2」とのコラボも決定した。

『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「LINE バブル2」とのコラボも

今世紀最高のハリー・ポッター魔法ワールド最新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(ワーナー・ブラザース映画配給)が 2018年11 月 23 日(金・祝)から全国ロードショー。映画公開を記念して本作の公式LINEスタンプの無料配信がスタートする。

今回スタンプに登場するのは、「ファンタビ」シリーズでお馴染みの主人公ニュートとティナ、クイニ―、ジェイコブら仲間たちの他、今作で新たに加わるニュートの恩師・ダンブルドア先生や、最大の敵である“黒い魔法使い”グリンデルバルド、ニュートの相棒であるピケットや新キャラである“ベイビー二フラー”! LINEでの会話が盛り上がる事間違いなしのスタンプに仕上がっている。WB公式アカウントと友だちになるとスタンプをダウンロードでき、配信期間は2018年10月19日(金)~2019年1月10日(木)。

【映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』LINE公式スタンプ概要】

■掲載期間:2018/10/19(金)~2019/01/10(木)

■ダイレクトスタンプ全8種類

■価格:無料

■ダウンロード条件:WB公式アカウントと友だちになる必要があります。

また、映画公開を記念して『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の「LINE バブル2」とのコラボが決定しており、今後コラボイベント情報が発表される予定になっている。いよいよ映画公開まで1か月を切った本作。様々なコラボや新たな情報から目が離せない。

