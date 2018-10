■「俺たちは、戦い続ける。」第2弾公開!

インタビュー第2弾では、人気ゲーム実況者「2BRO.」の兄者さんと弟者さんから本作のバトルロイヤルモード「BLACKOUT」に実況を、また電撃PlayStation 編集長の西岡美道さんには本作の新要素の感想をいただき、それぞれ映像を公開いたしましたのでぜひご覧ください。

「俺たちは、戦い続ける。」特設ページ

