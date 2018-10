■2人の歌姫が踊る「ジリティック♡BEGINNER」がプレイできる!イベント「ジリティック♡Halloween」を開催!

2018年10月20日(土)から、イベント「ジリティック♡Halloween」を開催します。本イベントでは、イベント楽曲をプレイして他のプレイヤーとスコアを競い、ポイントを集めます。また、本イベントのイベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」では、2人の歌姫が踊る「超時空ユニットライブ」をお楽しみいただけます。

なお、本イベントには、累計ポイント報酬、「EXバトルランキング」の報酬、ポイント累計のランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると、「マキナ・中島」の新衣装「スイートリリス」(※1)が入手できる、エピソードポイントを有したイベント限定エピソードプレート ★4「Welcome to Halloween Night」などを獲得できます。

※1:衣装はエピソードを解放することで獲得できます。

※本イベントで獲得できるプレートのエピソードは、イベント終了後、再度登場する可能性があります。

「ジリティック♡BEGINNER」の「超時空ユニットライブ」プレイ画面

※画像は開発中のものです。

イベント楽曲一覧

「ジリティック♡BEGINNER」/「POWER TO THE DREAM」/「射手座☆午後九時Don‘t be late」/「一度だけの恋なら」/「Silent Hacker」/「ニンジーン Loves you yeah!」/「やさしさSAYONARA」/「MY SOUL FOR YOU」

開催期間

2018年10月20日(土)15:00~2018年10月28日(日)20:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■「デカルガチャ」「サービスガチャ」に新規エピソード「ナイトメア・パーティー」を追加!

イベントの開催にあわせて、「デカルガチャ」と「サービスガチャ」に、解放すると「マキナ・中島」の新衣装「スイートリリス」を入手できる新規エピソード「ナイトメア・パーティー」を追加します。これにあわせて、新規エピソードプレート ★5「夢魔の世界へご招待」など、本エピソードのポイントを有したエピソードプレートが登場します。

なお、本衣装を着用した「マキナ・中島」で楽曲「ジリティック♡BEGINNER」の「超時空ユニットライブ」をプレイすると、特別な演出をお楽しみいただけます。また、本イベント期間中に、「マクロス7」の「熱気バサラ」のハロウィン衣装「ハウリングムーン」も登場予定です。

登場期間

2018年10月20日(土)15:00~2018年10月26日(金)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■歌姫のお気に入りの瞬間を収めて投稿しよう!Twitterで「第2回歌姫ベストショットキャンペーン」を開催!

イベント「ジリティック♡Halloween」の開催を記念して、「第2回歌姫ベストショットキャンペーン」を開催します。本キャンペーンでは、対象楽曲のプレイ画面のスクリーンショットを募集します。なお、本キャンペーンには、タイトルと指定のハッシュタグ「#歌姫ベストショット」をつけてTwitterにスクリーンショットを投稿することで参加が可能です。

また、期間中のハッシュタグ「#歌姫ベストショット」の累計投稿数に応じて、すべてのプレイヤーに「歌晶石」をプレゼントします。このほか、本キャンペーンの詳細は開始後に公式Twitterに投稿されるツイートから確認できます。

公式Twitter

https://twitter.com/uta_macross

対象楽曲

「ジリティック♡BEGINNER」「Silent Hacker」「ニンジーン Loves you yeah!」

開催期間

2018年10月20日(土)15:00~2018年10月31日(水)23:59

報酬配布期間

2018年11月2日(金)12:00~2018年11月8日(木)23:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■最大350個の「歌晶石」が手に入る!「ハロウィンログインボーナス」を実施!

2018年のハロウィンにあわせて、「ハロウィンログインボーナス」を実施します。本ログインボーナスでは、最大350個の「歌晶石」を手に入れることができるほか、「エナジーエーテル」を獲得可能です。

実施期間

2018年10月20日(土)00:00~2018年11月7日(水)23:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

(C)1982,1984,1992,1994,1995,1997,2002,2015 ビックウエスト(C)2007 ビックウエスト/マクロスF製作委員会・MBS(C)2009,2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会(C)DeNA Co.,Ltd.