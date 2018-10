■「キングダム ハーツ」シリーズ新作グッズ6点 予約受付開始!

キングダム ハーツ バニティポーチ

希望小売価格:3,500円(税抜)/3,780円(税込)

発売予定日:2018年12月22日(土)

サイズ:約 W220mm×D120mm×H200mm

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

予約はこちら:http://store.jp.square-enix.com/item/MKH09030.html

※画像は、使用イメージです。商品以外の付属物は含まれておりません。

キングダム ハーツ クッションカバー<モノグラム>

希望小売価格:3,800円(税抜)/4,104円(税込)

発売予定日:2018年12月22日(土)

サイズ:約 W450mm×D10mm×H450mm

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

予約はこちら:http://store.jp.square-enix.com/item/MKH09029.html

※クッションの中身は商品に含まれておりません。

※画像は、使用イメージです。商品以外の付属物は含まれておりません。

キングダム ハーツ ワールドステッカーセット

希望小売価格:700円(税抜)/756円(税込)

発売予定日:2018年12月22日(土)

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

予約はこちら:http://store.jp.square-enix.com/item/MKH09027.html

※画像は、使用イメージです。商品以外の付属物は含まれておりません。

キングダム ハーツ II ワールドステッカーセット

希望小売価格:700円(税抜)/756円(税込)

発売予定日:2018年12月22日(土)

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

予約はこちら:http://store.jp.square-enix.com/item/MKH09028.html

※画像は、使用イメージです。商品以外の付属物は含まれておりません。

キングダム ハーツ III ステンレスボトル

希望小売価格:3,800円(税抜)/4,104円(税込)

発売予定日:2018年12月22日(土)

サイズ:約 φ60mm×H224mm

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

予約はこちら:http://store.jp.square-enix.com/item/MKH09032.html

※画像は、使用イメージです。商品以外の付属物は含まれておりません。

キングダム ハーツ ラバーマグネット<モノグラム セット>

希望小売価格:2,480円(税抜)/2,678円(税込)

発売予定日:2018年12月22日(土)

サイズ:各 約 W40mm×D7mm×H40mm

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

予約はこちら:http://store.jp.square-enix.com/item/MKH09031.html

※画像は、使用イメージです。商品以外の付属物は含まれておりません。

■「キングダム ハーツ」関連商品を買ってプレゼントをもらおう!キャンペーン実施中!

ゲームソフト「キングダム ハーツ III」の発売を記念して、e-STOREで「キングダム ハーツ」関連商品(ゲームソフトは対象外です)を購入いただいた方に先着で合計4,000点の豪華プレゼントが当たるキャンペーン実施中!

今後も「キングダム ハーツ」関連商品の新規商品が予約受付開始する際に、対象商品として追加される予定です。このキャンペーンを機会に、「キングダム ハーツ」関連商品を買って、「キングダム ハーツ III」をもっと楽しもう!

概要

対象商品のご購入金額に応じて、豪華賞品を先着合計4,000点プレゼントいたします。

対象商品を3,500円(税込)以上購入で

キングダム ハーツ III オリジナルリングノート

※5種類のうち、ランダムで1冊ずつのプレゼントになります。絵柄は選択できません。

対象商品を13,500円(税込)以上購入で

キングダム ハーツ III オリジナルアートミラー

期間

2019年3月31日まで

※プレゼントがなくなり次第終了します。

※対象商品は、在庫に限りがある場合がございます。また、今後の対象商品となる新商品が追加されるタイミングは未定となりますので、キャンペーンページにて随時お知らせいたします。

※キャンペーン期間は、第1期と第2期に分かれております。各々の期間でプレゼント条件金額はリセットされます。予めご了承ください。

※プレゼントがなくなり次第、終了いたします。終了した場合は、キャンペーンページにてお知らせいたします。

詳しくは、キャンペーンページにてご確認ください。

http://store.jp.square-enix.com/sp/kh3_camp/index.html

■公式サイトにて「オリンポス」「トワイライトタウン」のワールド詳細を公開!

本日「キングダム ハーツ III」の公式サイトにて、「オリンポス」「トワイライトタウン」のワールド詳細を公開致しました。

(C) Disney (C) Disney/PixarDeveloped by SQUARE ENIX