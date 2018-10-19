『ニーア オートマタ』2B＆9Sのドールが10月20日から予約開始―「ドルフィードリーム」シリーズから！

ボークスは、スクウェア・エニックス『ニーア オートマタ』に登場する「2B（ヨルハ二号B型）」、「9S（ヨルハ九号S型）」の60cm大ドール（「ドルフィードリーム」シリーズ）の予約受付を全国のボークスDD取扱店舗、秋葉原ホビー天国、通販にて2018年10月20日より開始します。

～以下リリースより～

▼DD受注限定企画「NieR：Automata×Dollfie Dream」

特設ウェブサイト：

http://www.volks.co.jp/nierautomata/

商品１：（右）： Dollfie Dream Dynamite 「2B（ヨルハ二号B型）」 ／価格 ￥ 88,000（税別）

商品２：（左）： Dollfie Dream 「9S（ヨルハ九号S型）」 ／価格￥ 78,000（税別）

ご予約期間 ： 2018年10月20日（土）～2018年12月2日（日）

受付店舗 ： 全国のボークスDD取扱店舗、秋葉原ホビー天国、通信販売（ウェブ、電話）

商品お届け ： 2019年秋頃 予定

●取扱店舗一覧：

http://www.volks.co.jp/nierautomata/schedule_store/

●実物サンプル「展示キャラバンスケジュール」：

http://www.volks.co.jp/nierautomata/topics_01exhbt/#exhbt

■商品情報

Dollfie Dream Dynamite 「2B （ヨルハ二号B型）」

原型制作：みさきせりか（造形村）

ドレス製作：ボークス・ドール企画室

瞳：レジンアイ「2B（ヨルハ二号B型）」オリジナル虹彩・18mm

ウィッグ：「2B（ヨルハ二号B型）」新型オリジナルスタイル、DDサイズ仕様

ヘッド：「2B（ヨルハ二号B型）」オリジナルヘッド採用

ボディ：DDdyベースボディ（DD-f3）・セミホワイト肌、寄せ胸（フラットVer.）採用

セット内容：ドール本体、ウィッグ、ヘアバンド、戦闘用ゴーグル、トップス、スカート、アームカバー、ショーツ、ボディタイツ、ソックス、ブーツ、グローブパーツ、刀用グローブパーツ、手首フレーム（黒）、刀（白の契約）、刀用タッセル飾り、ポッド（042）、ポッド用台座

価格：￥ 88,000（税別）

Dollfie Dream 「9S （ヨルハ九号S型）」

原型制作：みさきせりか（造形村）

ドレス製作：ボークス・ドール企画室

瞳：レジンアイ「9S（ヨルハ九号S型）」オリジナル虹彩・18mm

ウィッグ：「9S（ヨルハ九号S型）」新型オリジナルスタイル、DDサイズ仕様

ヘッド：「9S（ヨルハ九号S型）」オリジナルヘッド採用

ボディ：DDベースボディ（DD-f3）・セミホワイト肌、ボーイタイプ採用

セット内容：ドール本体、ウィッグ、戦闘用ゴーグル、チョーカー、ジャケット、パンツ、グローブ付きハンド、手首フレーム（黒）、ボディタイツ、ソックス、ボディバッグ、ブーツ、ポッド（153）、ポッド用台座

価格：￥ 78,000（税別）

【製品のご注意事項】

※写真はサンプルです。商品の内容が一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ドレスの色がドール本体に色移りする場合がございます。ご注意ください。

※ウィッグカラーがドール本体に色移りする場合がございます。色移り防止用「ヘッドキャップ」（別売）をぜひご利用ください。

※本体はソフトビニール製です。高温になるところを避けて保管してください。

※商品は縫製など大変繊細にできておりますので、お取り扱いには十分お気をつけください。

※DDdy「2B（ヨルハ二号B型）」はノーマルハンド（DDII-H-01-SW）採用です。

※DD「9S（ヨルハ九号S型）」はノーマルハンド（デカハンドVer.）（DDII-H-01B-SW）採用です。

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