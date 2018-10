■事前登録キャンペーン参加数100万人を突破!スタァジェム合計2000個を全員にプレゼント!

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」(スタリラ)の事前登録キャンペーン参加数が100万人を突破しました。多くの方々のご参加に感謝します。

達成報酬として、スタァジェム2000個をプレゼント。Twitterのフォロワー数15万人突破の報酬と合わせて、合計3500個のスタァジェムをリリース時に全てのお客様にプレゼントします。

※事前登録キャンペーン参加数は、公式事前登録サイトおよび外部事前予約サイトでの登録総数となります。

■Twitterにてカウントダウンキャンペーンを実施中!スタリラ公式アカウントの対象ツイートをリツイートで豪華賞品が当たる!

スタリラ公式Twitter(@starlightrelive)にて、毎日賞品が変わるスタリラリリースカウントダウンキャンペーンを実施中です。10月19日(金)は、事前登録100万人達成を記念して、Amazonギフト券1,000円分が100名様に当たります。対象ツイートはスタリラ公式Twitterにて毎日更新されます。

開催日時

2018年10月16日(火)0:00~2018年10月20日(土)23:59まで

※応募可能期間は毎日0:00~23:59までとなります。

参加方法

スタリラ公式Twitter(@starlightrelive)をフォローし、ハッシュタグ「#スタリラ開演まで残り○日」がついた対象ツイートをリツイートしてください。

■聖翔音楽学園に通う舞台少女たちの制服姿を公開!

公式サイトにて、聖翔音楽学園に通う9人の舞台少女たちの制服姿のイラストを新たに公開しました。公式サイトのキャラクターページからご覧いただけます。

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.