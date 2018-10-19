『遠藤賢司デビュー50 周年を祝う!"男はみんなバカチンだ!" 』 『遠藤賢司デビュー50 周年記念 エンケン大博覧会』 同時開催！

1969 年に東芝よりシングル「ほんとだよ/猫が眠ってる」でレコードデビューを飾った遠藤賢司(以 下エンケン)。

2019 年はデビューから 50 周年という節目の年を迎えるだった。 しかし、その手前の 2017 年 10 月 25 日、エンケンは闘病の末、70 歳でこの世を去った。

そこで、何とかけじめとして“50 年”に区切り付けておきたいという想いから、様々なゲストを迎 えて繰り広げる豪華ライブイベント『遠藤賢司デビュー50 周年を祝う!“男はみんなバカチンだ!”』 を渋谷クラブクアトロで、エンケン所有の貴重なギターやアンプ、衣装、イラストなどからその 50 年 の軌跡を追う『エンケン大博覧会』をトーキョー カルチャート by ビームス (ビームス原宿 3F)で、 2019 年 1 月 10 日に同時開催が決定。

残された音楽も言葉も不滅。恐らく今回が遠藤賢司仕事室が企画・制作する最後の公式イベントになるとのこと。ぜひ会場に足を運んで欲しい。

出演:鈴木慶一/頭脳警察(PANTA、石塚俊明)/湯川トーベン(トーベン&トシ)/ 直枝政広&曽我部恵一/フラワーカンパニーズ / 向井秀徳アコースティック&エレクトリック and more

会場:渋谷クラブクアトロ

公演日:2019 年 1 月 10 日(木)

開場/開演:18:00 開場/19:00 開演 料金:前売り¥4,800/当日未定(税込/全自由/整理番号付/ドリンク別)

※当日入場口にてドリンク代として600 円頂きます。

チケット先行予約:10 月 20 日(土)12:00~10 月 22 日(月)18:00 まで

・QUATTRO WEB / ・e+(イープラス)pre-order

チケット一般発売:2018 年 10 月 27 日(土)

・チケットぴあ:0570-02-9999 (P コード:133-286)

・ローソンチケット:0570-084-003(L コード:71094)

・e+(イープラス):http://eplus.jp ・クラブクアトロ店頭

その他:CD、グッズ、ミニピラミッドカレーの販売あり エンケンフリーマーケット開催

*追加の出演者が決定次第、遠藤賢司オフィシャル WEB サイト、フェイスブック、ツイッターからも お知らせいたします。

企画・制作:遠藤賢司仕事室 制作協力:ディスクユニオン / アオイスタジオ 協力:PARCO

お問合せ:渋谷クラブクアトロ 03- 3477-8750

会場:トーキョー カルチャート by ビームス (ビームス原宿 3F)

開催日時:2019 年 1 月 10 日(木)〜23 日(水)

時間:11:00〜20:00 その他:CD、LP、書籍、エンケン私物(古着や小道具他)、ビームスオリジナルエンケン T シャツ 販売あり

企画・制作:遠藤賢司仕事室

お問合せ:トーキョー カルチャート by ビームス 03-3470-3251