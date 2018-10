本作は今話題の次世代HTMLの標準「HTML5」を用いて開発されたゲームとなっており、インターネットの環境さえあればPC・スマートフォン・タブレットなど端末問わずに同じキャラクターでプレイすることが可能です。また、従来のアプリゲームとは異なり、ダウンロードも不要でゲーム開始URLをタップすればすぐに遊ぶことができるので、読み込み時間のストレスを感じることなく楽しむことができます。

■正式リリース開始!

正式版は以下のURLよりお楽しみいただくことができます。

ゲームスタートはこちら: https://h5.g123.jp/game/hado

※β版のプレイデータはそのまま正式リリース版へ引き継ぐことが可能でございます。

■今始めるとアイテムがもらえる!

事前登録にて条件を達成した為10月26日までにゲームを始めた方に下記アイテムをプレゼントいたします。アイテムの配布は27日以降を予定しております。

黄金×1000(10連ガチャ2回分)

魔獣1体

■公式Twitter

公式Twitterでは登場人物やゲームの紹介を行っております。

覇道公式Twitter:https://twitter.com/hado_q123

■システム紹介

歴戦の英雄と共に頂を目指す!

主人公のお供として「魔獣」を連れて行くことができます。魔獣はパンダやタヌキといったかわいい動物はもちろん、呂布や諸葛亮といった歴戦の英雄たちも登場します。自分の好きな魔獣を選んで、共に頂を目指しましょう!

国同士の全面戦争!国戦で勝ち抜け!

1日2回行われる国同士の競争イベント「国戦」でサーバー最強の国家を目指しましょう。ルールは簡単!相手国の拠点を占領してポイントをゲットしましょう。

サーバーを超えて共闘「越境クエスト」!

サーバーの垣根を超えて行われる「越境クエスト」では、他のサーバーのユーザーと共に、難関クエストに挑戦することが出来ます。普段はライバルでも、この時ばかりは頼もしい味方として一緒に戦ってくれるでしょう。

■ゲーム紹介

群雄割拠の世を制し、覇道の頂へとたどり着け!

片手で簡単に楽しめる本格MMORPG 「覇道-HADO-」

片手でプレイできるMMORPG

移動や攻撃、スキル発動までゲーム内の行動は全て自動で行うことが出来ます。装備の強化や合成などもワンタップで最適な方法を選んでくれるので、誰でも簡単に強くなることが出来ます。

組み合わせは無限大!豊富な手段で装備を強化!

覇道の装備はただ強化するだけでなく、ランダムでステータスを付与できる「洗練」機能や、ステータスを底上げできる「宝石」機能で貴方好みの装備にカスタマイズすることが出来ます。思い通りの装備にカスタマイズして戦いを有利に進めましょう。

美女と温泉に入ってレベルアップ!?

覇道では1日2回だけ利用できる「温泉」という特別な育成方法があります。温泉では美女と一緒に入浴することができ、マッサージや按摩などを楽しみつつ、大量の経験値を獲得することが出来ます。

■主人公紹介

戦士

天下を切り開く剣の使い手。高い防御を持つ近接物理職で、その一撃は大地を震えさせる。

魔導

国一番の魔法の使い手。高火力の遠距離魔法職で、強力な魔法による制圧を得意とする。

弓手

天性の目の良さを持つ弓の使い手。高い会心を活かした遠距離物理職で、1km先の獲物も逃しはしない。

