【レベル高すぎ！！】私服が本当にオシャレな５人の海外セレブ

一般人にとって、「この服、どうやって着たら正解なの?」というレベルの高い服でもサラリと着こなすオシャレな海外セレブ達。とっても憧れます。今回は、私服が本当にオシャレすぎる海外セレブ5人をご紹介いたします。

1 安定のオシャレさん、ニコール・リッチー

NEW YORK, NY - DECEMBER 06: Nicole Richie is seen on December 06, 2017 in New York City. (Photo by MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images)

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。

まずは、女優、ファッションデザイナーとしても大活躍していて、オシャレにも定評のあるニコール・リッチー。

これぞシンプルなモノトーンコーデのお手本!

光沢のあるブラックのスキニーパンツに、白のニットを合わせることで、クールになりすぎず、女性らしさをチラリとのぞかせるテクはさすがです。

タイトにまとめたヘアスタイルが、大人カジュアル感バッチリ!

2 抜群のファッションセンスの持ち主、オリビア・パレルモ

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 08: Olivia Palermo and Johannes Huebl seen in the streets of Manhattan during the New York Fashion Week SS19 on September 8, 2018 in New York City. (Photo by Timur Emek/Getty Images)

お次は、セレブ界ナンバーワンのファッションセンスと言っても過言じゃない?!オリビア・パレルモ。

旦那さんのヨハネス・ヒューブルとのラブラブショット。

着方によっては、野暮ったくなってしまいそうな渋めオレンジのロンパースに、これまた難しそうなシースルーで個性的なブラウスを見事に着こなしています。

足元は深みのあるグリーンのパンプスで全体を引き締めるテク、真似したい!!

それぞれレベルの高いアイテムを、うまくまとめていますね。

さすがファッション女王のオリビア!

3 私服でもショーレベル?ロージー・ハンティントン=ホワイト

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 26: Model Rosie Huntington-Whiteley is seen on September 26, 2018 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)

イギリス出身のモデルで、ヴィクシーエンジェル として大活躍したロージー・ハンティントン=ホワイト。



品の良いコーディネートに定評のあるロージーは、私服もファッションショーかと思うくらい超クール!

トップスとワイドパンツのグレーのワントーンコーデに、キャメル色のレザージャケットでアクセント。

あえて羽織らないで、しかも片方の肩にかけるというこのバランス感にウットリ。。

とてもスナップとは思えぬハイレベル私服です!

4 次世代のストリートファッションアイコン、サラ・スナイダー

NEW YORK, NY - NOVEMBER 18: (EXCLUSIVE COVERAGE) Sarah Snyder is seen wearing pink camouflage Nicola Formichetti jacket and pants in Midtown on November 18, 2017 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/Getty Images)

新世代のファッションアイコンの代表、サラ・スナイダー。

過去に4歳年下のウィル・スミスの息子、ジェイデン・スミスと交際していたり、サマンサタバサの広告塔に起用されたりと、一気に有名になった彼女は、ちょっとエロさのあるストリート系ファッションがお得意!

普通に着ていたら絶対ヤバそうな、鮮やかなピンクのダウン&スエット。柄on柄!!

それなのにとってもキュートに着こなしていて、23歳らしい若々しさ満点です。

ちょっと覗く、引き締まったお腹が、色っぽいですね。

とにかくかわいい!!



5 これが究極のオシャレかもしれません!ヘイリー・ボールドウィン

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Justin Bieber and Hailey Baldwin visiting the London Eye on September 18, 2018 in London, England. (Photo by Neil Mockford/GC Images)

「ソニアリキエル」、「モスキーノ」、「トミーヒルフィガー」などのトップブランドで活躍するモデル、ヘイリー・ボールドウィン。

彼女は同色系コーデが得意で、私服がとってもオシャレと定評があります。

今年7月にめでたく結婚した、ジャスティン・ビーバーとのラブラブショット。

この時の彼女、同色系コーデといえば確かにそうですけど・・・。

普通にコレを着ていたら、休日のオッサン風になりそうなスウェット!

個性的なソックスが、このコーデのアクセントに。

キュッと高くまとめたハーフアップヘアもこのコーデにピッタリ。

際どいアイテム達をうまく使って、さりげなくカッコよく着こなせる技、本当にスゴイ!!



このスゴ技を持つヘイリーこそ、究極のオシャレさんなのかもしれません。



いかがでしたか?

海外セレブ達の私服って、さりげないカッコよさがありますよね!

「自分らしさ」を大切にして、絶対人とは被らないこのファッションセンス、完全に真似するのは難しそうですが、アイテム使いや色使いは是非とも参考にしたいものです。