ルアーマガジン・ソルト12月号発売【アウェイの洗礼｜アジング王外伝｜秋イカ｜ショア青物｜T.O.Y.読者プレゼントFINAL】

『ルアーマガジン・ソルト12月号』10/20発売！ 巻頭企画「アウェイの洗礼」では嶋田仁正氏が米代川シーバスに挑む。さらに熟練者・久保田剛之vs新世代・本間昌和のシーバスゲームや、みっぴ×せりーんのエギング旅、「アジング王BATTLE」2ndシーズン出場者の技巧紹介など、今月号も全国のソルトアングラーに豪華企画をお届けする。

表紙と目次はこちら！

アウェイの洗礼：端境期の東北シーバス【P30】

落鮎地獄 〜端境期の東北シーバス 壊れゆく確信のストラテジー〜

〈第29回〉嶋田仁正 in 米代川（秋田県）

熟練者×新世代：異色コラボからシーバスゲームの核心に迫る【P38】

気配を消す ランカー捕獲術

久保田剛之×本間昌和in阿賀野川（新潟県］

エギング特集

風裏探しの出雲旅

秋丸美帆×彼方茜香 in 島根県【P45】

Over500g対応＆風対策

重見典宏の秋イカ攻略プログレス in 長崎県【P48】

サイトと地形変化で狙う秋イカ攻略 in 対馬

杉原正浩in対馬（長崎県）【P52】

ショア青物特集

トップ＆表層プラッギングで楽しむ圧巻の水面ファイト!!

三大ショア青物釣り分け撃テク！

赤木光宏in隠岐（島根県）【P57】

広範囲サーチで狙う

サーフ青物テクニック

堀田光哉in上越サーフ（新潟県）【P60】

アジング王バトル［2ndシーズン］外伝：八者八様ノ超絶技巧

〈第一戦〉木村壮大 vs 藤原真一郎

根気と集中力のミスターパッション：木村壮大【P66】

泰然自若たるジーニアスクリエイター：藤原真一郎【P68】

〈第二戦〉渡邉長士 vs 杉山代悟

千軍万馬のマルチエキスパート：渡邉長士【P70】

トーナメントを勝ち抜く冷静沈着な麒麟児：杉山代悟【P72】

〈第三戦〉蘆原仁 vs トミー敦

極限の戦いを知る光の魔術師：蘆原 仁【P74】

進化し続ける初代チャンピオン：トミー敦【P76】

〈第四戦〉丹羽喜嗣 vs 松本幸雄

変幻自在の瀬戸内エキスパート：丹羽喜嗣【P78】

魚種を問わない生粋のトーナメンター：松本幸雄【P80】

その他豪華企画盛りだくさん

アジング王BATTLEファイナリスト直伝

勝つためのアジングタックル論【P83】

メジャクラ式 ショアジギ研究所〈第5回〉

ジグラバースルーオフセットタイプ：広瀬達樹 in 宇和島周辺（愛媛県）【P115】

トミー敦のニッポンアジング紀行〈其の十〉

大型のストック個体を狙ってラン＆ガン。大分県大入島の"お手軽離島アジング"【P126】

ゼクサス10周年企画：輝かしい釣果をもたらす三達人の灯【P132】

エギングの達人 重見典宏が行き着いた、高比重PEラインというエギングラインの最適解【P134】

T.O.Y連動 読者プレゼント ファイナル【P152】

充実のレギュラー連載企画ラインナップ

正海に訊け!〈第150回〉【P88】

ウグイ将軍GR〈第86回〉【P92】

エギングシーズナルパターン現場の眼VS開発の眼〈第2回〉池内修次＆薗田隆次【P94】

YOKOHAMA YOUNG-GUNシーバス★シーズナル〈第2回〉安田ヒロキ【P96】

タックル進化論［DAIWA AGS］【P98】

日本全国陸っぱりポイントガイド【P103】

新製品＆ニュース「LM Salt.NET」【P108】

読者のページ「海広レボリューション」【P110】

ザ・ジグヘッズ44th headz【P112】

釣鋼金／我らドヘアン同盟【P113】

ルアー＆タックル世界最速情報「GPS」【P119】

タックルハンターNEO【P128】

新製品開発室 LureMagazine・Links【P130】

『ルアーマガジン・ソルト12月号』のお求めは、全国の釣具店・書店・WEBショップで！

ルアーマガジンソルトは毎月21日発売です（※一部地域除く）。価格は980円（税込）。お求めは全国の釣具店や書店で。お近くのお店に置いていない場合は、そのお店でご注文いただくか、Amazon等のWeb通販サイトをご利用ください。