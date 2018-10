■大型アップデート Ver1.1.0「タルタロス」追加要素

マスターコマンド

あなたの部隊の限界を試せる、やり応え抜群の20以上のミッションを追加!紛争とは違って隊員が死なない模擬戦で自分の部隊を鍛えよう。新たな銃「SMG-PP19B」「HG-93R」や新アイテム「換装ツール」など、ここでしか手に入らない報酬もあるぞ。

PMCデータ

あなたのPMCの統計や履歴がデータで閲覧可能に!利益率、ミッションから生還した隊員のランキングなどを眺めているだけで、歴戦の記憶がよみがえる……?!

ウィークリータクティカルドリル

好評を博したイツヤのタクティカルドリルがウィークリーバージョンとなり、新たな報酬、新たなタスクが追加されて帰ってくる!

新アイテム「換装ツール」

自分の好きな銃をオーバーホールしてレア度をあげることができます!「AR-K47 GOLD」、「AR-M4 W.Camo」などの限定銃ももちろん上げられます!

新レジェンド登場!

新レジェンドが続々登場!個性豊かなレジェンドスキルも追加され、戦術が広がる。また、レジェンド用武器「SR-Mk12m0 A.S.」(アメリカンスナイパーモデル)登場、「クリス・K」が装備することで強力な効果が発動するぞ。

各種ゲーム調整

「BLACK COMMAND」をさらに楽しめるよう調整!

昇格チャレンジミッションの追加

防弾プレートがミッション中にいつでも使えるようになる

一度雇用した固有レジェンドが、雇用リストに並びやすくなる

入手経路ドロップの調整

スキル「クライマー」の効果をやや上方修正

その他、アプリの軽量化や、細かな不具合、UI、演出の調整など。

■戦術指南も公式Twitterで公開中!

過酷な戦場を生き残るためのアドバイスを「BLACK COMMAND」公式Twitterにて公開中!これを読むと読まないとでは、生存率に雲泥の差が!?今すぐフォローしてチェックしよう!

「BLACK COMMAND」公式Twitter

https://twitter.com/BC_CAPCOM

