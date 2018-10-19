■オープニング映像公開！
本日、「ダイダロス：ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ」のオープニング映像を公開致しました。ニューヨークを舞台に繰り広げられる本作の世界観やムード、ビジュアルなど堪能できる映像となっております。ぜひご覧ください。
Youtube
https://youtu.be/0xNAD0dWv_c
ニコニコ動画
https://www.nicovideo.jp/watch/1539670803
■豪華キャスト陣のサイン入り色紙が当たるツイッターキャンペーン開始！
本日より「ダイダロス：ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ」のツイッターキャンペーンを開始しました。応募した方の中から抽選で、本作に出演する豪華キャスト陣のサイン入り色紙をプレゼントします。
本作が発売となる12月13日（木）まで行っておりますので、ぜひご参加ください！
キャンペーン応募方法
1. アークシステムワークス公式ツイッターアカウント（https://twitter.com/ARCSY_Event）をフォロー
2. 該当のツイートをリツイート
3. 希望する色紙（声優名）をリプライ
応募期間／対象プレゼント
【第1弾】10月19日（金）～11月8日（木）
- 中村悠一さん（青年期 神宮寺三郎役）
- 若山晃久さん（少年期 神宮寺三郎役）
- 藤村歩さん（御苑洋子役）
- 小杉十郎太さん（神宮寺京助役）
【第2弾】11月9日（金）～11月29日（木）
- 小林愛香さん（アビー役）
- 石川界人さん（レオ役）
- 白井悠介さん（ベン役）
【第3弾】11月30日（金）～12月13日（木）
- 津田健次郎さん（ジョシュア役）
- 山下誠一郎さん（ハル役）
- 武内駿輔さん（ダン役）
- 皆川純子さん（メリッサ役）
サイン入り色紙プレゼントキャンペーン
https://www.arcsystemworks.jp/jinguji/daedalus/special/index.html#twitter_campaign
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