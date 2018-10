■Webキャンペーン「ケフカ・パラッツォのパラパラケフカ」を開催!踊る「ケフカ」を倒して豪華報酬を手に入れよう!

2018年10月19日(金)から、Webキャンペーン「ケフカ・パラッツォのパラパラケフカ」を開催します。本キャンペーンの特設サイトでは、次々とステージに現れるモンスターを倒してポイントを集めるミニゲームに挑戦することができます。このミニゲームでは、ステージ上に、踊る「ケフカ」が出現することがあり、「ケフカ」を倒すと通常より多くのポイントを獲得することができます。

なお、本ミニゲームでは、ポイントの獲得数に応じて、本キャンペーン限定の壁紙を入手することができます。さらに、ゲームに挑戦した全プレイヤーの合計獲得ポイントに応じて、2018年10月25日(木)から実施される「達成報酬ログインボーナス」の内容が豪華になります。このほか、本キャンペーンの詳細は、ゲーム内お知らせで確認できます。

★5アクセサリ「バンパイアのマント」

効果:闇属性軽減【中】、即死耐性【中】

ケフカ・パラッツォのパラパラケフカ 開催期間

2018年10月19日(金)18:00~2018年10月23日(火)17:59

達成報酬ログインボーナス 実施期間

2018年10月25日(木)15:00~2018年11月8日(木)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■ゲーム内のホーム画面やBGMがハロウィン仕様に!

2018年10月25日(木)から、ゲーム内のホーム画面やBGMがハロウィンの特別仕様になります。期間中は、BGMを「月なきみそらの道化師たち FFRK Ver.arrange from FFIX」に変更するほか、タイトル画面やホーム画面ではハロウィン仕様の特別な画像をお楽しみいただけます。

タイトル画面・ホーム画面・BGMの変更期間

2018年10月25日(木)15:00~2018年11月1日(木)14:59

■「FFX」のイベント「語られる父の真情」を開始!「語られる父の真情」連動装備召喚第1弾も開催!!

2018年10月19日(金)に、「FFX」のイベント「語られる父の真情」を開始します。本イベントでは、ダンジョン「【凶++】荒ぶる蛮獣」をクリアすると★5アクセサリ「Bボールスタジアム【X】」を入手可能です。

また、本イベントの開始にあわせて、「語られる父の真情」連動装備召喚第1弾を開催します。本装備召喚は第2弾まであり、第1弾では「ユウナ」のオーバーフロー奥義「マスター召喚・竜王」付き装備「ワイズロッド【X】」や、「リュック」のリミットチェイン超必殺技「いつもチイのために」付き装備「エレキアーム【X】」、「ジェクト」の超絶必殺技「ケモノと父の狭間」付き装備「スカルスデンス【X】」などの新装備が登場します。

★5アクセサリ「Bボールスタジアム【X】」

効果:闇属性軽減【中】、混乱耐性【中】

★6ロッド「ワイズロッド【X】」

「ユウナ」専用オーバーフロー奥義「マスター召喚・竜王」

効果:敵単体に超強力な20回連続の聖&風属性召喚魔法攻撃+ダメージ限界突破可能の聖&風属性召喚魔法攻撃

★6格闘「エレキアーム【X】」

「リュック」専用リミットチェイン超必殺技「いつもチイのために」

効果:Xシリーズのリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動して味方のXシリーズの英雄のダメージアップ(効果:大)+味方全体の攻撃力&魔力を一定時間アップ(効果:中)+ヘイスト

★6剣「スカルスデンス【X】」

「ジェクト」専用超絶必殺技「ケモノと父の狭間」

効果:敵単体に10回連続の闇&炎&無属性単体物理攻撃+一定時間闇まとい+一定時間、闇属性アビリティ使用時に自身と同じ列にいる味方全体の次ターンの待機時間短縮+追撃[ビーストストリーム](6連闇&炎&無単体物理攻撃)

語られる父の真情 開催期間

2018年10月19日(金)15:00~2018年11月2日(金)14:59

「語られる父の真情」連動装備召喚第1弾 開催期間

2018年10月19日(金)15:00~2018年11月2日(金)14:59

「語られる父の真情」連動装備召喚第2弾 開催期間

2018年10月22日(月)15:00~2018年11月2日(金)14:59

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. (C)DeNA Co., Ltd.