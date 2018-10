(画像は神田うの公式Instagramのスクリーンショット)

モデルでタレントの神田うのが、かねてからインターネット上で囁かれていた自身の「美容整形疑惑」について言及。

「整形はしていない」ときっぱりと否定したのだが、彼女が「エチケット」だと主張する内容に、賛否両論が巻き起こる事態となっている。

■「私の目も鼻も整形ではありません」

フィットネストレーナーのAYAさんが今年9月26日に投稿した神田とのツーショットに、神田の容姿に対する誹謗中傷や、美容整形を疑うコメントが殺到。これを受けて、神田はAYAさんの投稿にコメントを寄せた。

View this post on Instagram

神田うのさん。初参戦‼️💪🏻 彼女、体力もカナリあったのでもうちょっとPushすれば良かったぁ〜🤭😲 へへへ。じゃあ次回😏😏😏😏⚡️ Good Work @unokandaofficial ☺️👏🏻

A post shared by Aya_Official(@aya_fitness) on Sep 26, 2018 at 2:05am PDT

整形を疑う声が相次ぐ現状を受けて、神田は…

「AYA先生のフォロワーの皆さんからのコメントにビックリしています。(中略)どうやらネットでも色々言われていようですが、この場を借りて言わせて頂きますね。私の目も鼻も整形ではありません」

と、「美容整形」と言われるようなことはしていないと断言した。

■ヒアルロン酸注射は「エチケット」

また、神田は「私がやっていますのは、ヒアルロン酸注射とベビーコラーゲン注射です」とも公表。

「こちらのフォロワーの皆さんはまだお若いから知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、ほうれい線や目の下のシワなどに入れ膨らますものです。40歳を過ぎた周りの友人達は皆さんエチケットとしてやっていますね。

私もあるとき、ヘアメイクさんに行くよう勧められてからやっていますよ。これは整形ではなくいわゆる若返りですかね」

ヒアルロン酸注射やベビーコラーゲン注射は、整形ではなく「若返り」と表現し、40歳を過ぎた友人たちも「エチケット」としてやっているのだそう。

■老け込んだ汚いお顔は失礼

また、神田は「若返り」に努めていることについて…

「老け込んだ汚いお顔は失礼になりますので、今後も40歳過ぎてからのエチケットであるヒアルロン酸とベビーコラーゲンと上手に付き合いながら歳を重ねていきますので、どうぞ宜しくお願い致します」

ともコメントしている。

■「一般人馬鹿にしてる?」と批判も

神田のコメントを受けて、女性向け匿名掲示板『ガールズちゃんねる』には、「ヒアルロン酸注射はエチケット」だとする言い分に、批判の声があがっている。

・美顔注射するのが40代のエチケットなのか…

・エチケット? シワをそのままにしてるのは失礼ってこと?

・エチケットって、一般人馬鹿にしてる?

・自然に歳をとるのが失礼にあたるのか 。おそろしい世界だな

・30代だけどそばかす、シワあるわ 。すみませんね…ノーエチケットで!!

決して安価ではなく、抵抗感を抱く人も少なくないヒアルロン酸注射やベビーコラーゲン注射を「エチケット」としたことに、怒りを覚えた人もいたようだ。

■大半の人が「芸能人の整形」に寛容

しらべぇ編集部が全国の20~60代の男女1,365名を対象に「芸能人の美容整形」について調査したところ、「否定的だ」と答えたのは全体のおよそ3割という結果に。

(©ニュースサイトしらべぇ)

大半の人は、芸能人の整形に寛容のようだ。

心無いコメントが殺到し、長文で弁明した神田。「モデル」という職業を考えれば「エチケット」という言葉が出てくることにもうなずけるが、一般人へ向けたコメントで使う表現としては、あまり適切ではなかったのかもしれない。