「ゾンビランドサガ」サガだけじゃない、アキバもブチあげろ！ 本渡楓＆種田梨沙登場のイベント開催

新感覚ゾンビ系アニメ『ゾンビランドサガ』のBlu-ray発売を記念して、源さくら役・本渡楓、水野愛役・種田梨沙が登壇する“生オーディオコメンタリーイベント”が、秋葉原にて2019年1月19日に開催決定。ゲーマーズ対象店舗でBlu-ray「SAGA.1」（2018年12月21日発売）を予約・購入したユーザーを対象に、参加券が配布される。
また、『ゾンビランドサガ』のBlu-rayは「SDキャラクター集合ワイングラス（さくら、 サキ、 愛、 純子、 ゆうぎり、 リリィ、 たえ）」が付属するゲーマーズ限定版Blu-rayも発売決定。さらにゲーマーズでは全巻購入特典として「SDキャラクター集合フルカラートートバッグ」も用意している。
本渡、種田が出席する「オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1発売記念イベント」は、2019年1月19日、秋葉原オノデンビル5Fレンタルスペース「エンタス」にて2部開催。またOP主題歌「徒花ネクロマンシー」／ED主題歌「光へ」発売記念イベントの実施も決定した。各イベント情報は特設サイトまで。
オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-rayは、「SAGA.1」が2018年12月21日、「SAGA.2」は2019年2月22日、「SAGA.3」は2019年4月26日発売。価格は各14,000円（税別）、「SAGA.1 ゲーマーズ限定版」は16,000円（税別）。
■イベント情報
オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1発売記念イベント
日時：2018年1月19日 / 1回目【開場】13:15【開演】13:45 / ２回目【開場】16:15【開演】16:45
※当日は、入場時に座席列抽選を行います。
ゲスト：本渡 楓さん(源 さくら役)、種田梨沙さん(水野 愛役)
内容：生オーディオコメンタリー
場所：秋葉原オノデンビル5Fレンタルスペース『エンタス』
条件：2018年10月19日より、12月21日発売のオリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1を参加券配布対象のゲーマーズにてご予約（内金全額）・ご購入いただいた方に参加券を１枚差し上げます。
対象：オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-ray SAGA.1またはSAGA.1【ゲーマーズ限定版】
店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ池袋店、新宿店、大宮店、横浜店、なんば店、名古屋店
(C)ゾンビランドサガ製作委員会
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