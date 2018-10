■メインキャラクター「ルーシー」プレイ動画公開!

ルーシー(CV:武石あゆ実)

マデラ王国最強の暗殺者。大型の銃とパルスソードを同時に操る暗殺者。どのような不利な状況でも、冷静に敵を排除する。任務中は冷徹だが、コスチュームを着替えると意外なさまざまな一面を見る事が出来る。

剣と銃をどちらも使いこなすため、攻撃方法は近接攻撃と遠距離攻撃両方を得意とする。華麗なスタイルから放たれる足技はとても魅力的。

使用スキルの一部を大公開!

アクティブスキル1:ハウリングウィンド

風のように前方に剣技を放つ。

連携スキル1:ピアシングブレード

オーラを一点に集めて敵を貫き、自らの命中率が増加する

連携スキル2:ブラストウェーブ

爆発追加ダメージを与える

連携スキル3:サモンマジックソード

前方に剣を召喚し、強烈なダメージを与える

連携スキル4:ソードテンペスト

巨大な剣を複数召喚して前方の敵を突き刺し、ヒット時、敵を転倒させる。

装備セット画像の一部を大公開!

SR シルキーゴーストセット

SR ゴシックブラッドセット

コスチューム画像の一部を大公開!

白シャツコスチューム

デンジャラスポリスコスチューム

バトル画像の一部を大公開!

華麗に開脚して敵を一網打尽に!スキル使用後は回避率がアップ!

目にもとまらぬキックの嵐でヘルマシーンを粉砕!

■ルーシーCV:「武石あゆ実」さんのサイン色紙が抽選で当たるRTキャンペーン開催中!

ルーシーCV:「武石あゆ実」さんのサイン色紙が抽選で当たるTwitterキャンペーン第1弾を開始。応募方法は、FOX公式Twitterをフォローして該当のツイートをRTするだけ!今すぐ応募を!

【プレゼント商品】ルーシーCV:「武石あゆ実」さんのサイン色紙×5名

【開催期間】2018年10月17日(水)から2018年10月26日(金)14:59まで

【応募方法】FOX公式Twitterをフォローして該当のツイートをRT

【結果発表】応募期間終了後抽選を行い、当選者へTwitterにてDMをお送り致します。

(C) GALA JAPAN INC ., FOXGAMES Corporation. All Right Reserved.