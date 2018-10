■人気キャラクター「轟雷、轟雷改(CV:佳穂成美)」「アーキテクト(CV:山村響)」が登場!

10月29日より「フレームアームズ・ガール」とのコラボレーションが開始いたします。人気キャラクター「轟雷、轟雷改(CV:佳穂成美)」、「アーキテクト(CV:山村響)」が「ドールズオーダー」の世界に登場!

「フレームアームズ・ガール」のキャラクターたちが3Dモデルで戦場を縦横無尽に駆け巡る姿は必見!「フレームアームズ・ガール」のキャラクターを自身の手で操作し、他のユーザーと対戦しよう!コラボレーションオリジナルのステージ、シナリオ、BGMもご用意!

コラボ限定クエストではイベントに参加することで☆4「轟雷」が必ず獲得できます!「ドールズオーダー」で「フレームアームズ・ガール」の世界を堪能しよう!

「フレームアームズ・ガール」コラボレーション特設サイトはこちら

https://www.dolls-order.jp/campaign/

■コラボレーション記念オリジナルクリアファイルがコトブキヤでもらえる!

10月20日よりコトブキヤショップ各店にて「フレームアームズ・ガール」関連商品を税込1000円以上お買い上げのお客様にコラボレーション記念オリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。枚数限定ですのでお早目にゲットしてください!

配布対象者

FAガール関連商品を税込1000円以上購入者(お一人様1会計につき1枚進呈)

対象商品

「フレームアームズ・ガール」プラモデル各種

「フレームアームズ・ガール」関連グッズ各種

「M.S.G モデリングサポートグッズ」各種

対象店舗

立川あにきゃん2018コトブキヤ物販ブース(10月20日のみ)

コトブキヤショップ各店(立川本店・秋葉原・日本橋・オンラインショップ)

※オンラインショップは10月20日10:00よりご注文いただいた商品が対象になります。

配布期間

2018年10月20日~特典が無くなり次第終了

■立川あにきゃんで「フレームアームズ・ガール」劇場版制作決定記念トークショー開催!

10月20日の立川あにきゃん2018メインステージにてTVアニメ「フレームアームズ・ガール」劇場版制作決定記念トークショーが開催されます。轟雷役の佳穂成美さん、アーキテクト役の山村響さん、フレズヴェルク役の阿部里果さんをお迎えし、ここでしか観ることのできないトークショーとなっております!

出演者

佳穂成美(轟雷役)

山村響(アーキテクト役)

阿部里果(フレズヴェルク役)

料金

観覧無料

時間

当日9:00~整理券120枚を先着順で配布致します。

※イベント中の写真、動画の撮影はできません。

(C) 2018 gumi Inc. All Rights Reserved.