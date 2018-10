■現実篇「スノウホワイト」「ピノキオ」がついに登場!現実篇新章を解放

2018年10月19日(金)より、現実篇の新章を解放。現実篇「スノウホワイト(CV(キャラクターボイス):上田麗奈)」と「ピノキオ(CV:三瓶由布子)」が初登場。

「スノウホワイト/オルタナティブ」

「ピノキオ/オルタナティブ」

■現実篇ジョブが初登場、「学徒と白衣ガチャ」を開始

2018年10月19日(金)より、新ジョブ「スノウホワイト/オルタナティブ」「ピノキオ/オルタナティブ」が登場する「学徒と白衣ガチャ」を開始。「スノウホワイト/オルタナティブ」はSS武器「正義の意思」を、「ピノキオ/オルタナティブ」はSS武器「依存の意思」獲得すると解放される。

「学徒と白衣ガチャ」は、ステップアップガチャとなっており、ガチャを引く毎にステップが進み、上のステップに進むほどレアリティ別の出現率が上昇する。

開催期間:2018年10月19日(金)17:00~2018年10月29日(月)14:59

■魔晶石獲得チャンス!現実篇新章追加記念ミッションを開始

現実篇新章追加を記念した「現実篇新章追加記念ミッション」を開始。記念ミッションをクリアで魔晶石や強化素材などの報酬が獲得でき、さらにすべての記念ミッションをクリアで最大で「魔晶石500個」が手に入る。ほかにも現実篇新章追加を記念した各種キャンペーンを開催中。

開催期間:2018年10月31日(水)23:59まで

■ジノ氏制作「現実篇スノウホワイト」「現実篇ピノキオ」のデザイン画を公開

「SINoALICE」(シノアリス)の原作・クリエイティブディレクターを務めるヨコオタロウ氏の設定をもとに、オリジナルキャラクターデザインを務めるジノ氏が制作した「現実篇スノウホワイト」「現実篇ピノキオ」のキャラクターデザイン画を公開。

