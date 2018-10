「Let’s Go! ピカ・ブイカフェ」が全国5カ所にオープン!可愛すぎて食べられないかも…

株式会社ポケモンは、11月16日発売予定のニンテンドースイッチ『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・ Let’s Go! イーブイ』とのコラボカフェ、「Let’s Go! ピカ・ブイカフェ」を10月27日より全国5カ所で開催します。

Let’s Go! ピカ・ブイカフェ produced by THE GUEST cafe&diner どちらを選ぶか悩んでしまうピカチュウ・イーブイのかわいいメニューに加え、ゲームをモチーフにしたメニューも登場! 店内では、たくさんのポケモンたちが皆様をお出迎えいたします。 カフェにご来店でカフェ限定 !カントー地方MAP ペーパーランチョンマットをプレゼント! 開催場所・営業日時・時間 【札幌】 札幌パルコ4F 10/27(土) ~ 12/25(火) 【日曜~金曜】10:00~20:00 (フードL.O. 19:00/ドリンクL.O.19:30) 【土曜】10:00~20:30 (フードL.O. 19:30/ドリンクL.O.20:00) ※最終日12/25(火)は18:00CLOSE (フードL.0.17:00/ドリンクL.O.17:30) 【福岡】 福岡パルコ本館5F 11/2(金) ~ 12/17(月) 10:00~20:30 (フードL.O.19:30/ドリンクL.O.20:00) 【東京】 池袋パルコ 本館7F 11/9(金) ~ 1/7(月) 10:00~22:00 (フードL.O.21:00/ドリンクL.O.21:30) 【大阪】 心斎橋161 2F 11/16(金) ~ 1/29(火) 11:00~21:00 (フードL.O.20:00/ドリンクL.O.20:30) 【名古屋】 名古屋パルコ西館8F 11/16(金) ~ 1/14(月・祝) 【カフェ】10:00~21:30 (フードL.O. 20:30/ドリンクL.O.21:00) 【グッズショップ】10:00~21:00 ●「Let’s Go! ピカ・ブイカフェ」オリジナルコラボレーションメニュー FOOD MENU ■どちらを選ぶ!? 相棒ピカチュウドリアor相棒イーブイドリア 各¥1,290 かわいい相棒、ピカチュウ・イーブイ♪ 2種類のソースを混ぜるとドリアに! 君はどちらを選ぶ? SWEETS MENU ■どちらを選ぶ!? 相棒ピカチュウプディングor相棒イーブイプディング 各¥1,390 ピカチュウは「ぷちリボン」、イーブイは「はなかざり」をつけておめかし をしてるよ!どっちも可愛くて迷ってしまうプディング。 「おや……? 相棒から なにか プレゼントが あるみたい!」 相棒からのプレゼント?! 一緒にフルーツも添えられています。 ■おやすみカビゴンの グラスパフェ ¥1,290 「ポケモンが とても きもち よさそうに ねています」 食べるには「ポケモンのふえ」がないとダメみたい!? アイスやムース、マンゴープリンがはいったパフェは食べごたえじゅうぶん! ■泣く子も黙るおいしさ!? ロケット団のわるだくみシュークリームプレート ~ロケット団ステッカーつき~¥1,490 「ポケモン マフィア ロケットだんは こわくて つよい のだ!」 ロケット団がたくらむ悪事とは一体……? 四角いシュークリームプレートの中に詰まったフルーツは 泣く子も黙るおいしさです! DRINK MENU ■どちらを選ぶ!? 相棒ピカチュウアイスラテ or 相棒イーブイアイスラテ 各¥890 あれ!?相棒ピカチュウ、相棒イーブイの髪型が…!? ■挑めハナダジム! 「おてんば人魚」カスミのピンクソーダ ~ブルーバッジステッカーつき~ ¥990 「いくわよ! マーイ ステディ!」 ハナダジムのジムリーダー、「おてんば人魚」カスミをイメージしたキュートなピンクソーダ。 Let’s Go! ピカ・ブイカフェ限定グッズ カフェにはグッズショップも併設しており、カフェオリジナル限定商品を多数販売いたします。 ガチャガチャ アクリルキーホルダー 全6種 1回 ¥400(税込) 手帳型スマホケース 全3種 各 ¥3,500(税込) ブランケット ¥3,500(11月下旬発売予定) ※価格は、(税込)と書かれているもの以外はすべて税抜表記です。 ※商品の価格・内容は、変更になる場合がございます。 ※在庫状況により、一部取り扱いがない商品がある場合もございます。 ※カフェ限定グッズは、購入個数を制限させていただきます。 『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・ Let’s Go! イーブイ』 オフィシャルサイト https://www.pokemon.co.jp/ex/pika_vee/ THE GUEST cafe ! diner オフィシャルサイト http://the-guest.com/ ゲストカフェ公式Instagram https://instagram.com/theguestcafe/ ゲストカフェ公式Twitter https://twitter.com/THEGUESTcafe

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

histrica_alice