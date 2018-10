タレントの小島瑠璃子(24)が、公式インスタグラムを開設。あびる優(32)ら「ホリプロ仲間」と先輩・和田アキ子(68)の「WADA FES(ワダフェス)~断れなかった仲間達~」に参戦した様子を投稿し、注目を集めている。

■菊地亜美の結婚式にも参加

小島がインスタグタムを開設したのは、18日。初投稿からかわいらしい笑顔を見せつけ、同日にはタレント菊地亜美の結婚式に参加した際の写真もアップ。

天真爛漫な笑顔とプライベートの交友関係を知ることができる投稿で、ファンを喜ばせている。

・インスタの写真、どれも素敵 もっとた〜〜くさんみたいです

・Instagram開設、待ってたので嬉しいです

亜美ちゃんの結婚式✨ #泣きすぎて顔変 #しあわせのおすそ分け #ありがとう

■あびる優と和田アキ子50周年フェスに

3つ目の投稿では、同じ「ホリプロ」所属タレントであるあびる優や山根千佳(22)とイベントを楽しんでいる姿を公開。

「優ちゃん #和田フェス #素晴らしかったぁ #50th #おめでとうございます!」

というコメントが添えられており、事務所の大先輩和田アキ子の50周年のトリを飾る音楽フェス「WADA FES(ワダフェス)~断れなかった仲間達~」に参戦したことが見て取れる。

優ちゃん #和田フェス #素晴らしかったぁ #50th #おめでとうございます!

■「オンザ眉毛」がかわいい

大先輩の和田の晴れ舞台に集った小顔ホリプロ3人娘。そんな華やかなスナップには、ハートマークつきのコメントが多数寄せられている。

中には、眉毛よりやや上のラインで切りそろえた「オンザ眉毛」がかわいいという称賛の声も見られた。

・顔近めのショットきたー! やっぱかわいすぎる〜

・オン眉かわい過ぎ

・たくさんこじるりの姿見れて本当に幸せです!

Instagram、はじめました。

■サービス精神旺盛な投稿

バラエティ番組では、キュートなルックスとサービス精神あふれるトークで知られる小島瑠璃子。公式インスタグラムでも早速ファンを喜ばせる投稿を連投しており、数多くの「いいね!」を集めている。