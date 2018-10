毎年盛り上がりを見せるハロウィンに向け、ハロウィンイベントへ参加を予定しているユーザーからのバイオハザード系コスプレ写真を大募集!さらに関連するイラストや創作物の投稿も募集し、それらをまとめた「バイオハザード RE:2」ハロウィン写真館として専用ページを制作し、掲載させていただきます!

期間中にハッシュタグつきでつぶやかれた方の中より、抽選で10名様にプレゼントもご用意!皆様のご参加お待ちしております!

参加方法

バイオハザードに関連した画像をTwitterにて3つのハッシュタグ「#バイオ2」「#RE2」「#ハロウィン」を付け投稿。

※皆様にツイートいただいた内容は公式Twitter運営の独自の判断で「リツイート」や「お気に入り」をさせていただきます。

実施期間

2018年10月19日(金)~11月2日(金)13:00まで

プレゼント

「バイオハザード RE:2」バックパック&オリジナル「R.P.D」Tシャツセット

キャンペーンページ

http://www.capcom.co.jp/game/content/biohazard/info/event/4515

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.