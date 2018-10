忙しい朝にもサッと食べることができるおにぎり。でも、そろそろ具材のネタが尽きてきて…。

そんなときに、チーズを使ってみると、簡単なのにバリエーションが広がります。

(1)おかかチーズ

おにぎりの定番「おかか」にたっぷりのチーズを組み合わせます。一見ミスマッチそうですが、とってもおいしいんです。

材料(2人前)

・ご飯:茶碗2杯分

・鰹節:2袋

・チーズ:適量

・いりごま:適量

・醤油:大さじ1

・砂糖:大さじ1

・みりん:小さじ1

(1)ボールに鰹節と醤油、砂糖、みりん、サイコロ状にカットしたチーズを入れ、軽く混ぜ合わせます。

(2)ご飯をボールに入れて混ぜ合わせます。いりごまと(1)で味付けした調味料を混ぜ合わせます。

(3)ご飯をお好みの形に成形したら完成☆

View this post on Instagram

連勤おわり☻ 土曜に早起きして作ったおにぎり。 連日食べて元気に頑張れた🍙 #チーズおかかおにぎり#創作おにぎり #おにぎり#おうちごはん#お疲れさま ・ ・ 本だしと醤油と鰹節とチーズと白ごまを混ぜこみました🍴焼きおにぎりにしたら絶対美味しそう。

A post shared by yumi toda(@kyumipu) on Jul 23, 2017 at 5:29am PDT

View this post on Instagram

おはようございます🙌 最近↑ #チーズおかかおにぎり 🍙 にハマってます🐒💕 * * 今日も元気に行ってらっしゃーい👋✨ ゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚ #朝ごはんの記録 #今日の朝ご飯 #和食ごはん #和食朝ごはん #お家ごはん🍴 #ハマってる #おにぎり🍙 #おにぎりの具 #おかかチーズ #かつお節 #アルギニン #😋😘 #子供も大好き #家族ご飯 #4人家族 #女の子のママ #姉妹のママ #ひじき煮 #水菜サラダ #お味噌汁大好き #眠いです 😴

A post shared by _____. yuka(@y_m_y_3_6_5_) on Feb 20, 2018 at 2:27pm PST

(2)タコライス風

ひき肉とチーズでタコライスのミート風に。沢山食べちゃいそうですね!

材料(2人前)

・ごはん:茶碗2杯分

・ひき肉:100グラム

・チーズ:適量

・サルサソース、タマネギみじん切り、レタスなど:お好みで

(1)ひき肉を炒めます。軽く塩コショーを振ると下味がつきます。タマネギはなくてもOK。

(2)チーズをお好みの量入れてとろけるくらいに炒めます。サルサソースはここで入れたり、最後に乗せてもいいですね。

(3)ごはんをボールに入れて(2)と混ぜ合わせ、おにぎりを握ります。レタスは付け合わせや中に入れるとタコライスっぽくなります。

View this post on Instagram

Onigiri #タコスライスおにぎり #タコライスおにぎり

A post shared by おにぎりむすめ(@tsuruchan7) on Sep 10, 2018 at 3:23pm PDT

View this post on Instagram

Today's breakfast . #タコスライスおにぎり 玄米で . .もっとチーズ多めにすればよかった . . #朝食#おうちごはん#あさごはん#朝ごはん#和食#おにぎり#おむすび#うちごはん#おうちカフェ#手作り#おひるごはん#お昼ごはん#豊かな食卓#暮らし#雑穀米#玄米#ダイエットおにぎり#ダイエットごはん#ダイエット朝食#タコスライス#タコスライスボウル #onigiri#rice#breakfast

A post shared by yuu(@yuu_4u) on Aug 13, 2017 at 3:30pm PDT

(3)枝豆チーズ

インスタ映えするグリーンカラーがとってもカワイイだけでなく、栄養も満点なので、小さい子が集まる場所にもいいかも。

材料(2人前)

・ご飯:2杯

・枝豆:50グラム

・チーズ適量

・いりごま:適量

・醤油:小さじ1杯

・みりん:小さじ1杯

(1)枝豆、いりごまを醤油で炒めます。

(2)ご飯をボールに入れて(1)と混ぜ合わせ、おにぎりを握ります。

(3)桜エビや塩昆布をご飯に混ぜると、さらに彩りも味もさらにパワーアップしますね。

View this post on Instagram

少し前から無性に食べたかった . #枝豆チーズおにぎり 🍙✨💓 . これまで冷凍枝豆とか買ったことなかったけど、、、これははまりそう…😳 . そして、神宗の昆布が美味しい…😭✨ 淀屋橋が本店って知らなかった! 明日行ってみようかな😮 . . #枝豆#QBB#神宗#昆布#おにぎり

A post shared by Mari Yamamoto(Watanabe)(@nabemari07) on May 17, 2016 at 10:33pm PDT

View this post on Instagram

☺︎ 枝豆チーズおにぎり 最近長女がどハマり中の #枝豆チーズおにぎり 🍙🧀 炊きたてご飯に、 茹でた枝豆、チーズを入れて軽く混ぜ合わせ 胡麻油、だし、塩をいれて更に混ぜるだけ👍 簡単なのに冷めても美味しいおにぎりです😊 ❇︎ #lin_stagrammer #yamagata #cooking #foodpic #happy #eat #instafood#おうちごはん #うちごはん #山形 #料理 #晩御飯 #夜ご飯 #夕飯 #レシピ #趣味 #デリスタグラマー #クッキングラム #おうちカフェ#おにぎり#おむすび#🍙#枝豆おにぎり

A post shared by りおんママ おうちご飯☺︎♪(@rion_0513) on Aug 24, 2018 at 6:15am PDT

新感覚のチーズおにぎりを、お弁当に、ピクニックに持参してみても良いですね!

(文/fumumu編集部・mao88)