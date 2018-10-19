三森すずこ５周年ライブ『five tones』BD＆DVDジャケット写真＆ダイジェスト映像公開！さらに上映イベント「film tones」＠新宿バルト9開催決定！！

2018年11月28日に発売となる、MIMORI SUZUKO 5th Anniversary Live『five tones』Blu-ray＆ DVDのジャケット写真が公開となった。
ライブはアーティスト活動 “5周年”と4thアルバム「tone.」にちなみ、5つの音色、5つのカラーをテーマに構成された。
ジャケットはその中のカラフルでポップな1カットとなっている。
またジャケット写真の公開に合わせて、YouTubeではダイジェスト映像も公開。
こちらでは本編のほか特典映像「Documentary of 5th Anniversary Live five tones」の一部も見ることができる。
是非チェックしてほしい。
さらに、法人別の予約特典の絵柄も解禁となった。
詳細はHPからチェックできる。
http://mimorin.com/discography/
また、本Blu-ray＆DVDの発売記念トーク＆上映イベント「film tones」の開催が決定した。
チケット先行販売は、「きゃにめ」三森すずこ特設ページの専用カートより「five tones」Blu-ray/DVDを予約した場合が対象で、すでに予約している場合も対象となる。
詳しくは申込ページをチェックしてほしい。
▼MIMORI SUZUKO 5th Anniversary Live『five tones』 Blu-ray＆DVD ダイジェスト映像
https://youtu.be/Ni491scSfhg
■商品情報
MIMORI SUZUKO 5th Anniversary Live『five tones』
2018年11月28日発売
【商品形態】
＜Blu-ray＞
PCXP.50608 ￥7,800＋税
＜DVD＞
PCBP.53764 ￥6,800＋税
【収録内容】
-OPENING-
M-01.ミライスタート
M-02.Happy Lucky Life!!
-MC-1
M-03.Colorful Girl
M-04.ドキドキトキドキトキメキス♡
M-05.純情 Da Dan Dan
-INTERLUDE-1
M-06.恋はイリュージョン
-MC-2
M-07.海と空のヒミツ
M-08.サキワフハナ
-5th Anniversary Movie-
M-09.エガオノキミヘ
-MC-3
M-10.My First Lesson
M-11.アレコレ
-INTERLUDE-2
M-12.革命のマスカレード
M-13.比翼の鳥
-dance tones-
M-14.Light for Knight
M-15.Xenotopia
-CAST INTRODUCTION-
M-16.SAKURA dreamers
M-17.WONDER FLIGHT
M-18.スマイリウム
M-19.ユニバーページ
EN-1.TINY TRAIN TOUR
EN-2.夢飛行
-MC-4
EN-3.ちいさな手と観覧車
-MC-5
EN-4.会いたいよ…会いたいよ！
-ENDING-
【特典映像】
Documentary of 5th Anniversary Live five tones
▼「film tones」
■イベント概要
「film tones」
内容：トーク＆上映会（「five tones」ディレクターズカット）
日時：12月9日（日）19：00～22：00
場所：新宿バルト9
価格：全席指定 2,600円（税込）
トーク登壇者：三森すずこ、大坪由佳（MC）
■チケット先行販売
「きゃにめ」三森すずこ特設ページの専用カートより「five tones」Blu-ray/ DVDをご予約いただいた方が申込可能です。
申込多数の場合は、抽選となります。 詳しくは申込ページをご確認ください。
※すでにご予約いただいている方も対象になります。 詳しくは申込ページをご確認ください。
【申込スケジュール】
申込受付期間： 2018/10/19(金) ～ 2018/10/31(水) 23:59
抽選結果発表： 2018/11/2(金) 19:00以降
支払手続期間： 2018/11/2(金) 19:00 ～ 2018/11/6(火) 23:59
【受付URL】
https://special.canime.jp/mimorisuzuko/ticket/
■チケットに関するお問い合わせ
きゃにめ： https://special.canime.jp/ticket/
※ 公演の内容や当選者情報に関することはお答えできませんので何卒ご了承ください。
■商品のご予約はこちら
https://special.canime.jp/mimorisuzuko/
■INFORMATION■
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