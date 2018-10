『ガールズ＆パンツァー 第63回戦車道全国高校生大会 総集編』来場者特典第3弾が10／27より配布スタート！　「エクストリーム爆音上映」最新情報も到着

9月29日(土)より全国劇場で好評上映中の『ガールズ&パンツァー 第63回戦車道全国高校生大会 総集編』。この度、10月27日(土)より来場者特典第3弾となるポストカードの配布が決定しました!

さらに、12月21日(金)に発売となる「ガールズ&パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX」テーマソング「Still a long way to go」(歌:ChouCho×佐咲紗花)と、映像特典として収録される「音響チーム座談会」の試聴動画を公開!

また、10月15日(月)よりローソンチケットにて「エクストリーム爆音上映」チケット特別先行受付が開始。イベント会場限定グッズも発表。現在バンダイナムコアーツ公式通販サイトBVCにて、グッズの事前予約受付を行っています。是非ともこの機会をお見逃しなく♪

▲公開された来場者特典第3弾のビジュアル(サンプル)

「ガールズ&パンツァー 第63回戦車道全国高校生大会 総集編」来場者特典第3弾はアプリゲーム「戦車道大作戦」ポストカード!

★10月27日(土)からは、来場者特典第3弾として、アプリゲーム「戦車道大作戦」ポストカード(全1種)の配布を開始!

★また、11月2日(金)から新たに上映を開始する劇場では、来場者特典第1弾・生コマフィルムの配布を行います。

※10月26日(金)までは、現在配布中の来場者特典第2弾、杉本功さん(キャラクターデザイン・総作画監督)描き下ろしポストカードを引き続き配布いたします。(無くなり次第終了)

★劇場情報&来場者特典情報はこちら⇒http://girls-und-panzer.jp/63omnibus.html

「ガールズ&パンツァー 5.1ch Blu-ray Disc BOX」テーマソング&「音響チーム座談会」の試聴動画が公開!

★5.1ch BOXテーマソング「Still a long way to go」試聴動画公開!

5.1ch BOXの発売を記念して制作された、『ガールズ&パンツァー』シリーズで主題歌を担当するChouChoさん、佐咲紗花さんのデュエットによる5.1ch BOXテーマソング「Still a long way to go」の試聴動画が公開となりました。

★12月21日(金)発売「ガールズ&パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX」追加映像特典にはテーマソング「Still a long way to go」のイメージミュージックビデオを収録!

★テーマソング「Still a long way to go」を収録したCDは12月26日(水)発売! CDには、テーマソングに加えてChouChoさん・佐咲紗花さんそれぞれのソロによるガルパンの新イメージソングも収録予定です。

★11月18日(日)に開催される第22回大洗あんこう祭では、ChouChoさん、佐咲紗花さんによるテーマソング初披露ライブも予定しています。

★5.1ch BOXに映像特典として収録される「音響チーム座談会」の試聴動画も、合わせて公開となりました。

★『ガールズ&パンツァー』シリーズの音響制作を務める岩浪美和さん(音響監督)・山口貴之さん(録音調整)・小山恭正さん(音響効果)に、音響がパワーアップしたTVシリーズ&OVAの見どころや、5.1ch化作業の感想などについて語っています。

「エクストリーム爆音上映」チケット特別先行受付がスタート!会場限定グッズの事前予約受付も開始!

★2019年1月5日(土)・6日(日)にZepp DiverCity(Tokyo)で開催される「エクストリーム爆音上映」につきまして、10月15日(月)12:00よりローソンチケットにてチケット特別先行受付がスタートいたしました。

【受付期間】10月15日(月)12:00~10月28日(日)23:59

【受付方法】http://l-tike.com/garupan_extreme/ (PC/モバイル共通)

※事前にローソンチケット会員登録(無料)が必要です。

★合わせて、「エク爆」会場限定グッズも発表されました。

現在バンダイナムコアーツ公式通販サイトのBVCにて、グッズの事前予約受付を行っております。

【事前予約受付期間】10月16日(火)11:00~10月28日(日)23:59

【商品お届け予定日】12月26日(水)

★「エク爆」グッズ詳細&事前予約受付はこちら

⇒https://bvc.bandaivisual.co.jp/feature/292/

2019年1月5日(土)・6日(日)Zepp DiverCity(Tokyo)で、『ガールズ&パンツァー』エクストリーム爆音上映、略して“エク爆上映”の開催が決定!

<イベント情報>

『ガールズ&パンツァー』エクストリーム爆音上映

★「TVシリーズ」第1話から「最終章」第1話までの『ガールズ&パンツァー』シリーズ作品を2日間で一気観! さらにキャストによるトークショー&主題歌アーティストによるミニライブまで楽しめるスペシャルイベント!来年のお正月は、みんなでガルパン初めをしよう!

【日時・上映内容】

2019年1月5日(土)・6日(日)

■1月5日(土)

上映内容:「TVシリーズ」全12話+OVA「これが本当のアンツィオ戦です!」

昼の部 開場(予定)9:00 開演(予定)9:30

夜の部 開場(予定)16:30 開演(予定)17:00

■1月6日(日)

上映内容:「劇場版」+「最終章」第1話

昼の部 開場(予定)11:00 開演(予定)11:30

夜の部 開場(予定)16:00 開演(予定)16:30

【出演(敬称略)】

渕上 舞(西住みほ役)

尾崎真実(五十鈴 華役)

中上育実(秋山優花里役)

ChouCho(主題歌アーティスト)

佐咲紗花(主題歌担当アーティスト)

【会場】Zepp DiverCity(Tokyo)

【チケット価格】5,800円(税抜)※ドリンク代別

【特別先行受付】

受付期間:10月15日(月)12:00~10月28日(日)23:59

受付方法:http://l-tike.com/garupan_extreme/ (PC/モバイル共通)

※事前にローソンチケット会員登録(無料)が必要です。

【チケット販売スケジュール】

プレオーダー先行:11月3日(土)12:00 ~

一般発売:12月2日(土)10:00AM

【イベントに関するお問い合わせ】インフォメーションダイヤル 03-5793-8878(平日13:00~18:00)

※イベント詳細は後日公式サイトにてお知らせ致します。 ※出演者・内容は変更になる可能性がございます。

★「エクストリーム爆音上映」イベント情報詳細

BD発売情報

ガールズ&パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX<特装限定版>

12月21日(金) 発売!

【店頭予約締切日】11月13日(火)

【価格】25,000円 (税抜)

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】ガールズ&パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX

「ガールズ&パンツァー」TVシリーズ&OVA&「劇場版」公式サイト

「ガールズ&パンツァー」公式ツイッター(@garupan)z