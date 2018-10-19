■放置ゲーム「放置 RPG ドラゴン姫」が 10月18日にサービス開始！

「放置RPG ドラゴン姫」は襲い来るモンスターからドラゴンの少女である「ユイナ」を守りながら冒険する放置ゲームです。基本的に放置でゲームプレイができますが「ユイナ」の戦略スキルを使用して、ゲームの進行にも参加することができる新感覚の放置系RPGゲームです。他にも「放置RPG ドラゴン姫」は今までの2D放置RPG要素以外にも3Dの要素が加わり放置系とは思えない華やかなアクションを楽しむことができます。

■配信開始記念：リツイートイベント実施！豪華アイテムの獲得チャンス！

公式Twitter「ドラゴン姫」の「正式サービス記念RTイベント」をリツイートした数に応じて豪華アイテムをプレゼントします。GMプレゼントボックスからデビルの箱まで沢山の報酬を獲得できるチャンスです。

対象ツイート

https://twitter.com/savior_saga/status/1052867433554272256

期間

2018年10月18日～リツイート数1,500達成まで

■配信開始記念：ステージ1000達成イベント

イベント期間中、1,000ステージを達成後、自分のニックネームと達成スクリーンショットを「＃ドラゴン姫」をつけてリプライするだけです。

詳細

https://twitter.com/savior_saga/status/1052869473135251457

期間

2018年10月18日～2018年10月25日11:00

■配信開始記念：5,000ダイヤをプレゼント！

ゲームをダウンロードして新しいキャラクター生成時にユーザー全員に5000ダイヤモンドをプレゼントします。

この他、より詳細な内容は公式サイトでご確認できます。

http://saviorsaga.joycity.com/ja/boards/notice

期間

2018年10月18日～

■アプリ概要

タイトル：放置RPG ドラゴン姫

価格：無料（アプリ内課金）

対応OS

iPhone 5S以降（近日配信予定）

Android バージョン4.1以降

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joycity.gazua

公式サイト

http://saviorsaga.joycity.com/ja

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