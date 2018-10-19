本アルバムでは、20振りのBGM（20曲）収録に加え、お気に入り刀剣男士をジャケットに常時できるアナザージャケット11枚が封入されているという豪華仕様。さらに、作曲家による解説入りブックレットも封入されており、読み応えもある充実の内容となっている。また、各オリジナル特典情報も発表となっている。

ビジュアルなど詳細は後日刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集公式サイト（http://king-cr.jp/toukenranbu_kinjikyoku/）にて発表するとしている。

そのほか、「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二」の発売にあわせて、昨年発売されたアルバム「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一」の配信が各配信サイトにて実施される。

■刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二

商品仕様

定価：3,200円（税抜）

発売日：2018.12.26

KICA 2543～4（CD2枚組）

パッケージ特殊仕様

型抜きスリーブケース

アナザージャケット11枚封入（刀剣男士 通常イラストver.20振りデザインと景趣）

※お気に入り刀剣男士をジャケットに常時できる

※通常表1は景趣

※お気に入り刀剣男士をジャケットに常時できる ※通常表1は景趣 作曲家による解説入りブックレット24P封入

収録楽曲

Disc1

01. 江雪左文字 作曲：母里治樹（Elements Garden）

02. 山伏国広 作曲：母里治樹（Elements Garden）

03. 髭切 作曲：志方あきこ

04. 膝丸 作曲：志方あきこ

05. 獅子王 作曲：母里治樹（Elements Garden）

06. 鶴丸国永 作曲：志方あきこ

07. 石切丸 作曲：志方あきこ

08. 蛍丸 作曲：志方あきこ

09. 太郎太刀 作曲：母里治樹（Elements Garden）

10. 次郎太刀 作曲：母里治樹（Elements Garden）

Disc2

01. 蜻蛉切 作曲：母里治樹（Elements Garden）

02.日本号 作曲：母里治樹（Elements Garden）

03. 御手杵 作曲：母里治樹（Elements Garden）

04. 岩融 作曲：志方あきこ

05. にっかり青江 作曲：志方あきこ

06. 堀川国広 作曲：母里治樹（Elements Garden）

07. 浦島虎徹 作曲：母里治樹（Elements Garden）

08. 鯰尾藤四郎 作曲：母里治樹（Elements Garden）

09. 骨喰藤四郎 作曲：志方あきこ

10. 物吉貞宗 作曲：母里治樹（Elements Garden）

刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集公式サイト

http://king-cr.jp/toukenranbu_kinjikyoku/

■「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二」オリジナル特典

特典情報

A5クリアファイル（刀剣男士 20振り 紋デザイン）：アニメイト

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜江雪左文字/山伏国広＞：セブンネット

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜髭切/膝丸＞：TSUTAYA

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜獅子王/鶴丸国永＞：キンクリ堂

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜石切丸/蛍丸＞：タワーレコード

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜太郎太刀/次郎太刀＞：ゲーマーズ

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜蜻蛉切/日本号＞：Neowing

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜御手杵/岩融＞：WonderGOO/新星堂

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜にっかり青江/堀川国広＞：とらのあな

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜浦島虎徹/鯰尾藤四郎＞：アニメガ・文教堂

アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜骨喰藤四郎/物吉貞宗＞：ステラワース

■大好評発売中の「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一」収録楽曲が配信決定！

配信サイトなど、詳細は後日、刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集公式サイト（http://king-cr.jp/toukenranbu_kinjikyoku/）にてお知らせいたします。

「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一」

DISC1

01.加州清光 作曲：志方あきこ

02.歌仙兼定 作曲：志方あきこ

03.陸奥守吉行 作曲：志方あきこ

04.山姥切国広 作曲：志方あきこ

05.蜂須賀虎徹 作曲：志方あきこ

06.宗三左文字 作曲：母里治樹（Elements Garden）

07.大和守安定 作曲：母里治樹（Elements Garden）

08.和泉守兼定 作曲：母里治樹（Elements Garden）

09.へし切長谷部 作曲：志方あきこ

DISC2

01.長曽祢虎徹 作曲：母里治樹（Elements Garden）

02.大倶利伽羅 作曲：志方あきこ

03.鳴狐 作曲：母里治樹（Elements Garden）

04.同田貫正国 作曲：母里治樹（Elements Garden）

05.三日月宗近 作曲：志方あきこ

06.小狐丸 作曲：志方あきこ

07.一期一振 作曲：志方あきこ

08.鶯丸 作曲：志方あきこ

09.明石国行 作曲：母里治樹（Elements Garden）

10.燭台切光忠 作曲：志方あきこ

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