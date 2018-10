■地図ふくびきスーパー「神獣フェス」開催!

地図ふくびきスーパーに「神獣フェス」登場!!「神獣フェス」では、ランクSSモンスター全体の地図提供割合が通常の1%から2倍の2%になります!さらに、「義帝ガオガイヤ(ランクSS)」の地図を追加!今回の神獣フェスでは、「義帝ガオガイヤ(ランクSS)」と「アギロゴス(ランクSS)」の提供割合がアップしています!また、「アギロゴス(ランクSS)」に新生転生先が追加!この機会に入手するチャンス!お見逃しなく!

義帝ガオガイヤ(ランクSS)

開催期間

2018年10月19日(金)15時00分~2018年10月27日(土)14時59分

■「アギロゴス」新生転生追加!

「アギロゴス(ランクSS)」に新生転生先が追加!敵全体にドルマ系の特大ダメージ&マヒ・体技封じを与えるとくぎ「アビススパーク」と自分にリザオラル&1ラウンド目にドラゴン系の状態異常を防ぐ特性「聖竜のみちびき」を持っています!ドラゴンパーティに欠かせないモンスターです!

アギロゴス(新生転生/ランクSS)

■特別クエスト「リオーのハロウィン」開催!

限定特別クエスト「リオーのハロウィン」を開催!ハロウィンの衣装を着たリオーたちが、様々ないたずらを仕掛けてくる!混乱耐性が攻略のカギ…!?「コインチョコ」を集めて「ハロウィンフォンデュ(ランクS)」や「とくぎの秘伝書(ランクB)」たちを仲間にしましょう!

ハロウィンフォンデュ(ランクS)

開催期間

2018年10月19日(金)15時00分~2018年10月31日(水)23時59分

■特別クエスト「ハロウィン祭」開催!

限定特別クエスト「ハロウィン祭」を開催!「ハロウィン祭」に登場する限定モンスターを仲間にして特殊な転生をすると、「ハッピーハロウィン(ランクS)」になります!また、ハロウィンチャレンジの「青の宝箱」から「ハロウィンふくびき券」が登場するかも……!?

ハッピーハロウィン(ランクS)

開催クエスト

特別クエスト「ハロウィン祭」

ハロウィン祭中級

ハロウィン祭超級

ハロウィン祭地獄級

ハロウィンチャレンジ

開催期間

2018年10月19日(金)15時00分~2018年10月31日(水)23時59分

■特別クエスト「魔法のダンジョン」開催!

限定特別クエスト「魔法のダンジョン」を開催!「魔法のダンジョン」は、冒険するたびにダンジョンが変わっていきます!今回は、新モンスター「コドラン(ランクA)」が仲間になるチャンスです!ぜひ、この機会に入手しましょう!

コドラン(ランクA)

開催期間

2018年10月19日(金)15時00分~2018年10月31日(水)18時59分

(C) 2014-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.Developed by Cygames, Inc.