ポール・マッカートニー『ウイングス・ワイルド・ライフ』『レッド・ローズ・スピードウェイ』のデラックス盤が登場。未発表ライヴアルバム『Wings Over Europe』付の特別版も

グラミー賞も受賞しているポール・マッカートニーのアーカイヴ・コレクションに新たに2つの傑作作品が追加！

ポール・マッカートニー＆ウイングス『ウイングス・ワイルド・ライフ』

ポール・マッカートニー＆ウイングス『レッド・ローズ・スピードウェイ』

限定盤デラックス・エディションは、リマスターされたオリジナル・アルバム、ボーナス・トラック、未発表デモ、レアで未発表のヴィデオ映像、ポールとの最新インタヴュー、写真、アートワーク他を含む豪華ブックレット付。

『ウイングス・ワイルド・ライフ』と『レッド・ローズ・スピードウェイ』のデラックス・エディションがセットになったUNIVESAL MUSIC STORE限定盤『ウイングス 1971-1973』にのみ

未発表＆新ミックスの72年のヨーロッパ・ツアーのライヴ音源を20曲収録した『Wings Over Europe』付

2018年12月7日発売決定

『ウイングス・ワイルド・ライフ』

ザ・ビートルズ解散後、ポール・マッカートニーのバンドとして妻のリンダ、デニ―・レイン、デニー・シーウェルらとで結成されたウイングスが1971年12月7日に発表したデビュー・アルバムを拡張版としてマルチ・フォーマットでリイシュー！ 僅か3日間でレコーディングを終え、約2週間で完成したという本作は全英11位／全米10位を記録。ポールがまた新たな第一歩を踏み出した記念すべき作品の全貌がついに明らかになる。

3CD＋DVDからなる限定盤デラックス・エディションは、オリジナル・アルバムの最新リマスター盤をディスク1に配し、ラフ・ミックスやホーム・レコーディング、アウトテイク、シングルB面など25曲のボーナス・トラックを2枚のディスクにまたがって収録。これらの音源はハイレゾ音源としてダウンロードも可能となっており、さらにはアコースティック・ホーム・ヴィデオやリハーサルの映像を収めたDVD、貴重な資料を満載した128ページの豪華本、MPLに所蔵されていたアーカイヴを纏めた48ページのスクラップブックも収載。

2CDスペシャル・エディション、2LP（MP3ダウンロード・コード付）も同時発売。

『レッド・ローズ・スピードウェイ』

ポール・マッカートニー＆ウイングスの2作目として1973年4月30日に発表され、全英5位／全米1位を記録したほか全米1位を獲得した「マイ・ラヴ」を生むなど初期ウイングス・サウンドの確立を見せた作品が拡張版としてマルチ・フォーマットでリイシュー！当初は「007 死ぬのは奴らだ」「ハイ・ハイ・ハイ」も含めて2枚組となるはずだった幻の“ダブル・アルバム”のトラック・リストも再現しつつ、この名作の本質を探る。

3CD、2DVD＋1Blu-rayからなる限定盤デラックス・エディションは、ディスク1に本編リマスターを収録。ディスク2には当時計画されていた2枚組を意図した曲が収められ、ディスク3はアーリー・ミックスなどの貴重な音源をコンパイル。これらの音源はハイレゾ音源としてダウンロードも可能となっており、2枚のDVDにはテレビ出演時の映像や『ブルース・マクマウス・ショウ』の模様（Blu-rayも同内容）などを収載。さらに貴重な資料が詰まった128ページの豪華本とモロッコにおけるウイングスの様子を纏めた64ページのフォト・ブックも同梱される。

2CDスペシャル・エディション、オリジナルとダブル・アルバムの2種の2LP（MP3ダウンロード・コード付）も同時発売。

『ウイングス 1971-1973』（７CD+3DVD+1Blu-ray）

『ウイングス・ワイルド・ライフ』(3CD＋DVD)と『レッド・ローズ・スピードウェイ』(3CD、2DVD＋1Blu-ray)のデラックス・エディションがセットになったうえに、ボーナス・ディスクとして72年のヨーロッパ・ツアーのライヴ音源20曲（未発表＆新ミックス）を収録したCD『Wings Over Europe』付の“スーパー・デラックス・エディション”。

UNIVESAL MUSIC STORE限定盤として発売。

ワイルド・ライフ＿デラックス・エディション

<発売日>

2018年12月7日