ポール・マッカートニー『ウイングス・ワイルド・ライフ』『レッド・ローズ・スピードウェイ』のデラックス盤が登場。未発表ライヴアルバム『Wings Over Europe』付の特別版も

グラミー賞も受賞しているポール・マッカートニーのアーカイヴ・コレクションに新たに2つの傑作作品が追加！
ポール・マッカートニー＆ウイングス『ウイングス・ワイルド・ライフ』
ポール・マッカートニー＆ウイングス『レッド・ローズ・スピードウェイ』
限定盤デラックス・エディションは、リマスターされたオリジナル・アルバム、ボーナス・トラック、未発表デモ、レアで未発表のヴィデオ映像、ポールとの最新インタヴュー、写真、アートワーク他を含む豪華ブックレット付。
『ウイングス・ワイルド・ライフ』と『レッド・ローズ・スピードウェイ』のデラックス・エディションがセットになったUNIVESAL MUSIC STORE限定盤『ウイングス 1971-1973』にのみ
未発表＆新ミックスの72年のヨーロッパ・ツアーのライヴ音源を20曲収録した『Wings Over Europe』付
2018年12月7日発売決定
『ウイングス・ワイルド・ライフ』
ザ・ビートルズ解散後、ポール・マッカートニーのバンドとして妻のリンダ、デニ―・レイン、デニー・シーウェルらとで結成されたウイングスが1971年12月7日に発表したデビュー・アルバムを拡張版としてマルチ・フォーマットでリイシュー！ 僅か3日間でレコーディングを終え、約2週間で完成したという本作は全英11位／全米10位を記録。ポールがまた新たな第一歩を踏み出した記念すべき作品の全貌がついに明らかになる。
3CD＋DVDからなる限定盤デラックス・エディションは、オリジナル・アルバムの最新リマスター盤をディスク1に配し、ラフ・ミックスやホーム・レコーディング、アウトテイク、シングルB面など25曲のボーナス・トラックを2枚のディスクにまたがって収録。これらの音源はハイレゾ音源としてダウンロードも可能となっており、さらにはアコースティック・ホーム・ヴィデオやリハーサルの映像を収めたDVD、貴重な資料を満載した128ページの豪華本、MPLに所蔵されていたアーカイヴを纏めた48ページのスクラップブックも収載。
2CDスペシャル・エディション、2LP（MP3ダウンロード・コード付）も同時発売。
『レッド・ローズ・スピードウェイ』
ポール・マッカートニー＆ウイングスの2作目として1973年4月30日に発表され、全英5位／全米1位を記録したほか全米1位を獲得した「マイ・ラヴ」を生むなど初期ウイングス・サウンドの確立を見せた作品が拡張版としてマルチ・フォーマットでリイシュー！当初は「007 死ぬのは奴らだ」「ハイ・ハイ・ハイ」も含めて2枚組となるはずだった幻の“ダブル・アルバム”のトラック・リストも再現しつつ、この名作の本質を探る。
3CD、2DVD＋1Blu-rayからなる限定盤デラックス・エディションは、ディスク1に本編リマスターを収録。ディスク2には当時計画されていた2枚組を意図した曲が収められ、ディスク3はアーリー・ミックスなどの貴重な音源をコンパイル。これらの音源はハイレゾ音源としてダウンロードも可能となっており、2枚のDVDにはテレビ出演時の映像や『ブルース・マクマウス・ショウ』の模様（Blu-rayも同内容）などを収載。さらに貴重な資料が詰まった128ページの豪華本とモロッコにおけるウイングスの様子を纏めた64ページのフォト・ブックも同梱される。
2CDスペシャル・エディション、オリジナルとダブル・アルバムの2種の2LP（MP3ダウンロード・コード付）も同時発売。
『ウイングス 1971-1973』（７CD+3DVD+1Blu-ray）
『ウイングス・ワイルド・ライフ』(3CD＋DVD)と『レッド・ローズ・スピードウェイ』(3CD、2DVD＋1Blu-ray)のデラックス・エディションがセットになったうえに、ボーナス・ディスクとして72年のヨーロッパ・ツアーのライヴ音源20曲（未発表＆新ミックス）を収録したCD『Wings Over Europe』付の“スーパー・デラックス・エディション”。
UNIVESAL MUSIC STORE限定盤として発売。
<発売日>
2018年12月7日
<仕様／価格>
ウイングス 1971-1973＜スーパー・デラックス・エディション／UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤＞ PDCT-3001
１１ Disc ＜『ウイングス・ワイルド・ライフ』3CD/1DVD、『レッド・ローズ・スピードウェイ』3CD/2DVD/1ブルーレイ、1CD（20曲の未発表及び新リミックスのライヴ曲収録）＞
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
SHM-CD仕様／完全生産限定盤
価格： 55,000円＋税
ウイングス・ワイルド・ライフ
(1) 3CD/1DVD ＜デラックス・エディション＞ UICY-78860
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
SHM-CD仕様／完全生産限定盤
価格： 22,000円＋税
(2) 2CD ＜スペシャル・エディション＞ UICY-15793/4
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
SHM-CD仕様／完全生産限定盤
価格： 3,600円＋税
(3) 2LP UIJY-75100/1
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
直輸入盤仕様／完全生産限定盤
価格：6,500円＋税
レッド・ローズ・スピードウェイ
(1) 3CD/２DVD/1ブルーレイ ＜デラックス・エディション＞ UICY-78861
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
SHM-CD仕様／完全生産限定盤
価格： 27,000円＋税
(2) 2CD ＜スペシャル・エディション＞ UICY-15795/6
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
SHM-CD仕様／完全生産限定盤
価格： 3,600円＋税
(3) 2LP UIJY-75102/3
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
直輸入盤仕様／完全生産限定盤
価格： 6,500円＋税
(4) 2LP＜オリジナル・ダブル・アルバム・ヴァージョン＞ UIJY-75104/5
英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
直輸入盤仕様／完全生産限定盤
価格： 6,500円＋税
＜収録曲＞
ウイングス・ワイルド・ライフ
＜デラックス・エディション＞
CD1 – リマスター・アルバム
1. マンボ
2. ビップ・ボップ
3. ラヴ・イズ・ストレンジ
4. ワイルド・ライフ
5. サム・ピープル・ネヴァー・ノウ
6. アイ・アム・ユア・シンガー
7. ビップ・ボップ・リンク
8. トゥモロウ
9. ディア・フレンド
10. マンボ・リンク
CD2 – ラフ・ミックス
1. マンボ
2. ビップ・ボップ
3. ラヴ・イズ・ストレンジ（ヴァージョン）
4. ワイルド・ライフ
5. サム・ピープル・ネヴァー・ノウ
6. アイ・アム・ユア・シンガー
7. トゥモロウ
8. ディア・フレンド
CD3 – ボーナス・トラック
1. グッド・ロッキン・トゥナイト（ホーム・レコーディング）
2. ビップ・ボップ（ホーム・レコーディング）
3. ヘイ・ディドル（ホーム・レコーディング）
4. シー・ガット・イット・グッド（ホーム・レコーディング）
5. アイ・アム・ユア・シンガー（ホーム・レコーディング）
6. アウトテイクⅠ
7. ディア・フレンド（ホーム・レコーディングⅠ）
8. ディア・フレンド（ホーム・レコーディングⅡ）
9. アウトテイクⅡ
10. インディード・アイ・ドゥ
11. ホエン・ザ・ウィンド・イズ・ブローイング
12. グレート・コック・アンド・シーガル・レース（ラフ・ミックス）
13. アウトテイクⅢ
14. アイルランドに平和を
15. アイルランドに平和を（ヴァージョン）
16. ラヴ・イズ・ストレンジ（シングル・エディット）
17. アフリカン・イエー・イエー
DVD – ボーナス・ヴィデオ
1. スコットランド 1971
2. ザ・ボール
3. ICAリハーサル
4. アイルランドに平和を（リハーサル）
＜2CDスペシャル・エディション＞
CD1 – リマスター・アルバム
1. マンボ
2. ビップ・ボップ
3. ラヴ・イズ・ストレンジ
4. ワイルド・ライフ
5. サム・ピープル・ネヴァー・ノウ
6. アイ・アム・ユア・シンガー
7. ビップ・ボップ・リンク
8. トゥモロウ
9. ディア・フレンド
10. マンボ・リンク
CD2 – ボーナス・オーディオ
1. グッド・ロッキン・トゥナイト（ホーム・レコーディング）
2. ビップ・ボップ（ホーム・レコーディング）
3. ヘイ・ディドル（ホーム・レコーディング）
4. シー・ガット・イット・グッド（ホーム・レコーディング）
5. アイ・アム・ユア・シンガー（ホーム・レコーディング）
6. アウトテイクⅠ
7. ディア・フレンド（ホーム・レコーディングⅠ）
8. ディア・フレンド（ホーム・レコーディングⅡ）
9. アウトテイクⅡ
10. インディード・アイ・ドゥ
11. ホエン・ザ・ウィンド・イズ・ブローイング
12. グレート・コック・アンド・シーガル・レース（ラフ・ミックス）
13. アウトテイクⅢ
14. アイルランドに平和を
15. アイルランドに平和を（ヴァージョン）
16. ラヴ・イズ・ストレンジ（シングル・エディット）
17. アフリカン・イエー・イエー
＜2LP＞
Disc 1 / Side 1 – リマスター・アルバム
1. マンボ
2. ビップ・ボップ
3. ラヴ・イズ・ストレンジ
4. ワイルド・ライフ
Disc 1 / Side 2 – リマスター・アルバム
1. サム・ピープル・ネヴァー・ノウ
2. アイ・アム・ユア・シンガー
3. ビップ・ボップ・リンク
4. トゥモロウ
5. ディア・フレンド
6. マンボ・リンク
Disc 2 / Side 1 – ボーナス・オーディオ
1. グッド・ロッキン・トゥナイト（ホーム・レコーディング）
2. ビップ・ボップ（ホーム・レコーディング）
3. ヘイ・ディドル（ホーム・レコーディング）
4. シー・ガット・イット・グッド（ホーム・レコーディング）
5. アイ・アム・ユア・シンガー（ホーム・レコーディング）
6. アウトテイクⅠ
7. ディア・フレンド（ホーム・レコーディングⅠ）
8. ディア・フレンド（ホーム・レコーディングⅡ）
9. アウトテイクⅡ
Disc 2 / Side 2 – ボーナス・オーディオ
1. インディード・アイ・ドゥ
2. ホエン・ザ・ウィンド・イズ・ブローイング
3. グレート・コック・アンド・シーガル・レース（ラフ・ミックス）
4. アウトテイクⅢ
5. アイルランドに平和を
6. アイルランドに平和を（ヴァージョン）
7. ラヴ・イズ・ストレンジ（シングル・エディット）
8. アフリカン・イエー・イエー
レッド・ローズ・スピードウェイ
＜デラックス・エディション＞
CD1 – リマスター・アルバム
1. ビッグ・バーン・ベッド
2. マイ・ラヴ
3. ゲット・オン・ザ・ライト・シング
4. ワン・モア・キス
5. リトル・ラム・ドラゴンフライ
6. シングル・ピジョン
7. ホエン・ザ・ナイト
8. ループ（ファースト・インディアン・オン・ザ・ムーン）
9. メドレー：ホールド・ミー・タイト／レイジー・ダイナマイト／ハンズ・オブ・ラヴ／パワー・カット）
CD2 – ダブル・アルバム
1. ナイト・アウト
2. ゲット・オン・ザ・ライト・シング
3. カントリー・ドリーマー
4. ビッグ・バーン・ベッド
5. マイ・ラヴ
6. シングル・ピジョン
7. ホエン・ザ・ナイト
8. シーサイド・ウーマン
9. アイ・ライ・アラウンド
10. ザ・メス（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
11. ベスト・フレンド（ライヴ・イン・アントワープ）
12. ループ（ファースト・インディアン・オン・ザ・ムーン）
13. メドレー：ホールド・ミー・タイト／レイジー・ダイナマイト／ハンズ・オブ・ラヴ／パワー・カット）
14. ママズ・リトル・ガール
15. アイ・ウッド・オンリー・スマイル
16. ワン・モア・キス
17. トラジェディ
18. リトル・ラム・ドラゴンフライ
CD3 – ボーナス・オーディオ
1. メアリーの子羊
2. リトル・ウーマン・ラヴ
3. ハイ・ハイ・ハイ
4. Ｃ・ムーン
5. ００７／死ぬのは奴らだ
6. ゲット・オン・ザ・ライト・シング（アーリー・ミックス）
7. リトル・ラム・ドラゴンフライ（アーリー・ミックス）
8. リトル・ウーマン・ラヴ（アーリー・ミックス）
9. １８８２（ホーム・レコーディング）
10. ビッグ・バーン・ベッド（ラフ・ミックス）
11. ザ・メス
12. サンキュー・ダーリン
13. メアリー・ハド・ア・リトル・ラム（ラフ・ミックス）
14. １８８２（ライヴ・イン・ベルリン）
15. １８８２
16. ジャズ・ストリート
17. ００７／死ぬのは奴らだ（グループ・オンリー、テイク10）
DVD1 – ボーナス・ヴィデオ
1. ミュージック・ヴィデオ
2. ジェイムズ・ポール・マッカートニー・ＴＶスペシャル
3. ００７／死ぬのは奴らだ（ライヴ・イン・リヴァプール）
4. ニューカッスル・インタヴュー
DVD2 – ボーナス・フィルム
1. ブルース・マックマウス・ショー
2. 5.1 サラウンド・ドルビー・デジタル、16bit 48kHz / PCMステレオ 24bit 48khz
ブルーレイ – ボーナス・フィルム
1. ブルース・マックマウス・ショー
2. 5.1 サラウンド・ドルビー・デジタル、16bit 48kHz / PCMステレオ 24bit 48khz
＜2CDスペシャル・エディション＞
CD1 – リマスター・アルバム
1. ビッグ・バーン・ベッド
2. マイ・ラヴ
3. ゲット・オン・ザ・ライト・シング
4. ワン・モア・キス
5. リトル・ラム・ドラゴンフライ
6. シングル・ピジョン
7. ホエン・ザ・ナイト
8. ループ（ファースト・インディアン・オン・ザ・ムーン）
9. メドレー：ホールド・ミー・タイト／レイジー・ダイナマイト／ハンズ・オブ・ラヴ／パワー・カット）
CD2 – ボーナス・オーディオ
1. メアリーの子羊
2. リトル・ウーマン・ラヴ
3. ハイ・ハイ・ハイ
4. Ｃ・ムーン
5. ザ・メス（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
6. ００７／死ぬのは奴らだ
7. アイ・ライ・アラウンド
8. ナイト・アウト
9. カントリー・ドリーマー
10. シーサイド・ウーマン
11. ベスト・フレンド（ライヴ・イン・アントワープ）
12. ママズ・リトル・ガール
13. アイ・ウッド・オンリー・スマイル
14. トラジェディ
15. サンキュー・ダーリン
16. １８８２（ライヴ・イン・ベルリン）
17. ジャズ・ストリート
18. ００７／死ぬのは奴らだ（グループ・オンリー、テイク10）
＜2LP＞
Disc 1 / Side 1 – リマスター・アルバム
1. ビッグ・バーン・ベッド
2. マイ・ラヴ
3. ゲット・オン・ザ・ライト・シング
4. ワン・モア・キス
5. リトル・ラム・ドラゴンフライ
Disc 1 / Side 2 – リマスター・アルバム
1. シングル・ピジョン
2. ホエン・ザ・ナイト
3. ループ（ファースト・インディアン・オン・ザ・ムーン）
4. メドレー：ホールド・ミー・タイト／レイジー・ダイナマイト／ハンズ・オブ・ラヴ／パワー・カット）
Disc 2 / Side 1 – ボーナス・オーディオ
1. メアリーの子羊
2. リトル・ウーマン・ラヴ
3. ハイ・ハイ・ハイ
4. Ｃ・ムーン
5. ００７／死ぬのは奴らだ
6. アイ・ライ・アラウンド
Disc 2 / Side 2 – ボーナス・オーディオ
1. サンキュー・ダーリン
2. １８８２（ライヴ・イン・ベルリン）
3. ザ・メス（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
4. ジャズ・ストリート
5. ００７／死ぬのは奴らだ（グループ・オンリー、テイク10）
＜リマスター・オリジナル・ダブル・アルバム・エディション – 2LP＞
Disc 1 / Side 1
1. ナイト・アウト
2. ゲット・オン・ザ・ライト・シング
3. カントリー・ドリーマー
4. ビッグ・バーン・ベッド
5. マイ・ラヴ
Disc 1 / Side 2
1. シングル・ピジョン
2. ホエン・ザ・ナイト
3. シーサイド・ウーマン
4. アイ・ライ・アラウンド
5. ザ・メス（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
Disc 2 / Side 1
1. ベスト・フレンド（ライヴ・イン・アントワープ）
2. ループ（ファースト・インディアン・オン・ザ・ムーン）
3. メドレー：ホールド・ミー・タイト／レイジー・ダイナマイト／ハンズ・オブ・ラヴ／パワー・カット）
Disc 2 / Side 2
1. ママズ・リトル・ガール
2. アイ・ウッド・オンリー・スマイル
3. ワン・モア・キス
4. トラジェディ
5. リトル・ラム・ドラゴンフライ
『Wings Over Europe』
20曲の未発表＆新ミックス・ライヴ音源
1. ビッグ・バーン・ベッド（ライヴ・イン・ニューカッスル）
2. 出ておいでよ、お嬢さん（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
3. スマイル・アウェイ（ライヴ・イン・ベルリン）
4. ビップ・ボップ（ライヴ・アット・ハーグ）
5. マンボ（ライヴ・イン・アントワープ）
6. ブルー・ムーン・オブ・ケンタツキー（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
7. １８８２（ライヴ・イン・ベルリン）
8. アイ・ウッド・オンリー・スマイル（ライヴ・イン・アントワープ）
9. アイルランドに平和を（ライヴ・イン・フローニンゲン）
10. ザ・メス（ライヴ・イン・ベルリン）
11. ベスト・フレンド（ライヴ・イン・アントワープ）
12. ソイリー（ライヴ・イン・ベルリン）
13. アイ・アム・ユア・シンガー（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
14. シーサイド・ウーマン（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
15. ワイルド・ライフ（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
16. マイ・ラヴ（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
17. マリー・ハド・ア・リトル・ラム（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
18. 恋することのもどかしさ（ライヴ・イン・フローニンゲン）
19. ハイ・ハイ・ハイ（ライヴ・アット・ザ・ハーグ）
20. のっぽのサリー（ライヴ・イン・フローニンゲン）