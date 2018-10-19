『頭文字D』シリーズBOX＆ミュージックコレクションが連続発売決定！　新劇場版頭文字Dシリーズは初のBlu-rayBOX化！

アニメ『頭文字D』シリーズの映像及び音楽を網羅する「頭文字D Memorial Blu-ray Collection 」「SUPER EUROBEAT presents 頭文字D Dream Collection」、「新劇場版 頭文字D Blu-ray Collection」の発売が2019年に決定しました！

TVアニメ『頭文字D』シリーズは、しげの秀一原作にて、若者たちに空前のクルマブームを巻き起こした漫画『頭文字Ｄ』を元に映像化された作品です。

数々のTVシリーズはもちろん、2014年からは新劇場版としても3部作が全国公開され、公道最速を目指す自動車漫画・アニメの金字塔として、幅広い世代に認知されています。最新技術を駆使した迫力のあるクルマの表現や映像とリンクする音楽等、多くのファンを魅了してきました。

そしてこの度、アニメ『頭文字D』シリーズの映像及び音楽を網羅する3つの商品の連続発売が、2019年に決定！

「頭文字D Memorial Blu-ray Collection 」は、TVシリーズの1st StageからFinalStageまでのすべてを収録した集大成となる商品となります。

「SUPER EUROBEAT presents 頭文字D Dream Collection」はCD2枚組で合計60曲を収録するボリューム満点の内容となり、こちらには新曲も収録予定です。

また「新劇場版 頭文字D Blu-ray Collection」は、新劇場版シリーズはじめてのBlu-rayBOX化ということで、新劇場版「頭文字D」Legend1-覚醒-からLegend3-夢現-までの、3部作が収録された商品となっています。

過去多くの映像、音楽商品を発売してきた頭文字Dシリーズですが、満を持して映像・音楽を幅広く網羅する商品がこの度発売となります。メモリアルとなる各商品の連続発売が決定した頭文字Dの今後にも、ぜひご期待ください！

『頭文字D』各商品概要● 頭文字[イニシャル]D Memorial Blu-ray Collection Vol.1～3

発売日：全巻 2019年2月1日

商品形態：

Vol.1 : Blu-ray 6枚

Vol.2 : Blu-ray 7枚

Vol.3 : Blu-ray 5枚

価格：

Vol.1&2 : 20,000円（税抜）

Vol.3 : 12,000円（税抜）

収録内容：

Vol.1 : 1st Stage(13話), 2nd Stage(26話)

Vol.2 : 3rd Stage(劇場版), 4th Stage(24話), Extra Stage(2話),

Battle Stage(2話), プロジェクトDに向けて～to the next stage～

Vol.3 : 5th Stage(14話), Final Stage(4話)

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● SUPER EUROBEAT presents 頭文字[イニシャル]D Dream Collection

発売日：2019年1月11日

商品形態：CD2枚組

価格：3,333円（税抜）

収録内容：

DISC1 : Hill Climb Stage 30曲収録のノンストップミックス（新曲含む）

DISC2 : Downhill Stage 30曲収録のノンストップミックス（新曲含む）

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● 新劇場版 頭文字[イニシャル]D Blu-ray Collection

発売日：2019年3月1日

商品形態：

Blu-ray3枚組

価格：6,000円（税抜）

収録内容：

DISC1 : Legend1本編収録

DISC2 : Legend2本編収録

DISC3 : Legend3本編収録