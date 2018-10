majikoがヴォーカルで参加した、全世界2千万人に親しまれているアクションRPGゲーム「グランドチェイス」の主題歌が配信開始

今年、韓国・フィリピン・日本でモバイルにてリリースされ、全世界2千万人のプレイヤーに親しまれているアクションRPGゲーム「グランドチェイス」(KOG社・韓国)。11月末には全世界でローンチが予定されているこのゲームの主題歌にmajikoがヴォーカルで参加した音源が配信開始となった。

PCオンラインゲーム「グランドチェイス」の主題歌「希望」は、長きに渡りユーザー達に愛され続け、「グランドチェイス」の象徴と言える楽曲。この度、これまでの「グランドチェイス」の世界観を継承しながら、モバイルでは大胆に再構築し生音重視のロックサウンドに生まれ変わった。作曲・編曲を手掛けているB@kaminとギタリストのAZに、majikoがヴォーカリストとして起用され、既存の「希望」から一新、新鮮な風を吹き込んでいる。その新たな楽曲は、10月19日(金)深夜24時より配信がスタートする。

B@kamin SQUARE MUSIQ所属の作曲家で、叙情的な曲調が特徴。 「ドールズフロントライン」、「グランドチェイス」など、様々なゲームのOST音楽の作曲・編曲を手掛けている。 (SoundCloud: https://soundcloud.com/bakamin ) 代表作 「グランドチェイス」主題曲 - 希望 JP Ver. 「ドールズフロントライン」OST - Frontline SQUARE MUSIQ オリジナル曲 - CHANGE UP!

【majikoライヴ情報】

majiko ワンマンLIVE -Come on, LIVE or Regret-

2018年11月7日(水)

東京・渋谷WWW

open 18:15 / start 19:00

adv ¥4,500 / door ¥5,000(ドリンク代別)

※4歳以上チケット必要

《チケット一般発売》

2018年10月6日(土)10:00より各プレイガイドにて発売

・e+

・ローソンチケット(Lコード:74857)

・チケットぴあ(Pコード:128-493)

お問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション

03-5720-9999(平日12:00~18:00)http://www.red-hot.ne.jp/