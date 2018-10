コラボレーションの開始に先駆けて、コラボイベント紹介映像が先行公開されている。また、コラボ開始後に「ゴブリンスレイヤー」がもらえる「新規プレイヤー受付期間」も引き続き実施中だ。

■10月22日(月)からのTVアニメ「ゴブリンスレイヤー」放送記念コラボ開始に先立ち、コラボ開始後に「ゴブリンスレイヤー」がもらえる新規プレイヤー受付期間を実施中!

10月22日(月)18:00からのコラボイベント開始に先立ち、「新規プレイヤー受付期間」をスタートしています。受付期間中(10月15日(月)4:00~11月5日(月)13:59)に、コラボ情報をきっかけに「ヴァルキリーアナトミア」をはじめていただいたプレイヤーは、コラボ開始後に「TVアニメ『ゴブリンスレイヤー』コラボ記念 初心者限定ログインボーナス」にて、ゲストプレイアブルキャラクター「ゴブリンスレイヤー」を手に入れることができます。

初心者限定ログインボーナスでは上記以外にも、期間中合計5,000秘石(無償分)など、ゲームのスタートダッシュに役立つアイテムを手に入れることができます。すでに遊んで頂いているプレイヤーには、別途コラボ記念プレゼントとして「秘石(無償分)」や、コラボ記念デザインの★6武器などを準備しております。

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.