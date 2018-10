■CBT後のバランス調整公開!

今秋にサービス開始を予定しているスマートフォン向けアプリ「アルテイルNEO」は、2018年8月28日(火)12:00~9月6日(木)11:59に開催されたCBT時とサービス開始時の少女銃使い「ユーニ」・氣剣使い「ミザリオ」の変更点を公開いたしました。今後公式サイトにて、変更点のあるカードを「アルテイルNEO」サービス開始時まで毎日公開していきますのでお楽しみください。

「アルテイルNEO」CBT後バランス調整ページ

http://web.dev.alteilneo.com/info/num/20/?PR=01

■キャラクター1人ひとりにフォーカスしたデザインに!公式サイトデザイン「エスカティア」verを公開

公式サイトデザイン「エスカティア」verを公開いたしました。「エスカティア」は月公国クレスト領の大公です。実力が伴わない部下は容赦なく切り捨てる苛烈な一面を持つが、公明正大な判断を下せる名君です。今後も主要キャラクターたちを公式サイトで紹介してまいります。「アルテイル」はキャラクター1人ひとりに、物語が色濃く表現されているストーリーがあり、アルテイルの舞台となる「ラヴァート」の歴史をより深いところまで触れられるのも大きな魅力です。公式サイトでキャラクター1人ひとりにフォーカスしてまいります。

