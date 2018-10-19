【斉藤光毅のゴールで日本が先制！速報中】AFC U-19選手権 日本vs北朝鮮

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第1節は10月19日 (金)、Pakansari StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19朝鮮民主主義人民共和国代表男子の試合が行われている。
来年に開催されるU-20ワールドカップへの出場にはベスト4進出が絶対条件の今大会！
前半8分に久保のスルーパスから、斉藤光毅がゴールを決めて日本が先制！Player!で速報中
メンバー
■ U-19日本代表男子
GK 12 谷 晃生
DF 2 東 俊希
DF 4 橋岡 大樹
DF 5 菅原 由勢
DF 15 瀬古 歩夢
MF 7 伊藤 洋輝
MF 8 藤本 寛也
MF 14 郷家 友太
FW 9 久保 建英
FW 11 田川 亨介
FW 18 斉藤 光毅
GK 1 若原 智哉
GK 23 大迫 敬介
DF 3 小林 友希
DF 17 石原 広教
DF 21 荻原 拓也
DF 22 三國 ケネディエブス
MF 6 齊藤 未月
MF 10 安部 裕葵
MF 16 滝 裕太
MF 19 山田 康太
FW 13 原 大智
FW 20 宮代 大聖
■ U-19朝鮮民主主義人民共和国代表男子
GK 1 キム ジュソン
DF 3 パク クァンチョン
DF 5 キム キョンソク
DF 14 チョン ヨンソン
DF 17 ユン ミン
MF 8 ケ タム
MF 10 キム ポムヒョク
MF 13 シン クァンソク
MF 15 カン グッチョル
MF 16 キム ジソン
FW 7 キム フィファン
GK 18 シン テソン
GK 21 シン クァングク
DF 2 チャン ウングァン
DF 4 イ ヒョンム
MF 6 カン ソンジン
MF 12 チョン インソク
MF 20 キム ジュイル
FW 9 キム グッジン
FW 11 イ カングク
FW 19 キム クァンチョン