【J1第30節】名古屋が柏から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第30節は10月19日 (金)、三協フロンテア柏スタジアムで柏レイソル vs 名古屋グランパスの試合が行われました。

前半、名古屋は柏に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、名古屋は1点、柏は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、名古屋は、1点差で柏を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 柏レイソル

GK 1 桐畑 和繁

DF 13 小池 龍太

DF 4 鈴木 大輔

DF 5 中山 雄太

DF 6 高木 利弥

MF 10 江坂 任

MF 8 小泉 慶

MF 7 大谷 秀和

FW 14 伊東 純也

FW 18 瀬川 祐輔

FW 9 クリスティアーノ

GK 16 滝本 晴彦

DF 22 パク ジョンス

DF 39 亀川 諒史

MF 17 手塚 康平

MF 15 キム ボギョン

FW 11 山崎 亮平

FW 26 オルンガ

■ 名古屋グランパス

GK 22 ランゲラック

DF 23 青木 亮太

DF 20 中谷 進之介

DF 17 丸山 祐市

DF 3 櫛引 一紀

MF 28 玉田 圭司

MF 4 小林 裕紀

MF 15 エドゥアルド ネット

MF 25 前田 直輝

FW 7 ジョー

FW 10 ガブリエル シャビエル

GK 16 武田 洋平

DF 5 新井 一耀

DF 29 和泉 竜司

DF 31 金井 貢史

MF 14 秋山 陽介

MF 47 相馬 勇紀

FW 11 佐藤 寿人

スタッツ

柏名古屋CK数53PK数00オフサイド数13シュート数1811直接FK数1114警告数41退場数10間接FK数23