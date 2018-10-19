【J1第30節】名古屋が柏から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第30節は10月19日 (金)、三協フロンテア柏スタジアムで柏レイソル vs 名古屋グランパスの試合が行われました。
前半、名古屋は柏に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、名古屋は1点、柏は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、名古屋は、1点差で柏を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 柏レイソル

GK　1　桐畑　和繁
DF　13　小池　龍太
DF　4　鈴木　大輔
DF　5　中山　雄太
DF　6　高木　利弥
MF　10　江坂　任
MF　8　小泉　慶
MF　7　大谷　秀和
FW　14　伊東　純也
FW　18　瀬川　祐輔
FW　9　クリスティアーノ

GK　16　滝本　晴彦
DF　22　パク　ジョンス
DF　39　亀川　諒史
MF　17　手塚　康平
MF　15　キム　ボギョン
FW　11　山崎　亮平
FW　26　オルンガ

■ 名古屋グランパス

GK　22　ランゲラック
DF　23　青木　亮太
DF　20　中谷　進之介
DF　17　丸山　祐市
DF　3　櫛引　一紀
MF　28　玉田　圭司
MF　4　小林　裕紀
MF　15　エドゥアルド　ネット
MF　25　前田　直輝
FW　7　ジョー
FW　10　ガブリエル　シャビエル

GK　16　武田　洋平
DF　5　新井　一耀
DF　29　和泉　竜司
DF　31　金井　貢史
MF　14　秋山　陽介
MF　47　相馬　勇紀
FW　11　佐藤　寿人

スタッツ

柏名古屋CK数53PK数00オフサイド数13シュート数1811直接FK数1114警告数41退場数10間接FK数23

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