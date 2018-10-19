【J1第30節】名古屋が柏から逃げ切り勝利

J1リーグ第30節は10月19日 (金)、三協フロンテア柏スタジアムで柏レイソル vs 名古屋グランパスの試合が行われました。
前半、名古屋は柏に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、名古屋は1点、柏は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、名古屋は、1点差で柏を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 柏レイソル
GK 1 桐畑 和繁
DF 13 小池 龍太
DF 4 鈴木 大輔
DF 5 中山 雄太
DF 6 高木 利弥
MF 10 江坂 任
MF 8 小泉 慶
MF 7 大谷 秀和
FW 14 伊東 純也
FW 18 瀬川 祐輔
FW 9 クリスティアーノ
GK 16 滝本 晴彦
DF 22 パク ジョンス
DF 39 亀川 諒史
MF 17 手塚 康平
MF 15 キム ボギョン
FW 11 山崎 亮平
FW 26 オルンガ
■ 名古屋グランパス
GK 22 ランゲラック
DF 23 青木 亮太
DF 20 中谷 進之介
DF 17 丸山 祐市
DF 3 櫛引 一紀
MF 28 玉田 圭司
MF 4 小林 裕紀
MF 15 エドゥアルド ネット
MF 25 前田 直輝
FW 7 ジョー
FW 10 ガブリエル シャビエル
GK 16 武田 洋平
DF 5 新井 一耀
DF 29 和泉 竜司
DF 31 金井 貢史
MF 14 秋山 陽介
MF 47 相馬 勇紀
FW 11 佐藤 寿人
スタッツ
柏名古屋CK数53PK数00オフサイド数13シュート数1811直接FK数1114警告数41退場数10間接FK数23