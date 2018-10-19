【同点に追いつかれ、前半を折り返す！速報中】AFC U-19選手権 日本vs北朝鮮

サッカー 試合サマリー

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第1節は10月19日 (金)、Pakansari StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19朝鮮民主主義人民共和国代表男子の試合が行われている。

来年に開催されるU-20ワールドカップへの出場にはベスト4進出が絶対条件の今大会！

前半8分、19分に斉藤、伊藤のゴールで日本が2点を先制するも、36分、41分に連続失点...！同点に追いつかれ、前半を折り返す。Player!で速報中

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メンバー

■ U-19日本代表男子

GK　12　谷 晃生

DF　2　東 俊希

DF　4　橋岡 大樹

DF　5　菅原 由勢

DF　15　瀬古 歩夢

MF　7　伊藤 洋輝

MF　8　藤本 寛也

MF　14　郷家 友太

FW　9　久保 建英

FW　11　田川 亨介

FW　18　斉藤 光毅

GK　1　若原 智哉

GK　23　大迫 敬介

DF　3　小林 友希

DF　17　石原 広教

DF　21　荻原 拓也

DF　22　三國 ケネディエブス

MF　6　齊藤 未月

MF　10　安部 裕葵

MF　16　滝 裕太

MF　19　山田 康太

FW　13　原 大智

FW　20　宮代 大聖

■ U-19朝鮮民主主義人民共和国代表男子

GK　1　キム ジュソン

DF　3　パク クァンチョン

DF　5　キム キョンソク

DF　14　チョン ヨンソン

DF　17　ユン ミン

MF　8　ケ タム

MF　10　キム ポムヒョク

MF　13　シン クァンソク

MF　15　カン グッチョル

MF　16　キム ジソン

FW　7　キム フィファン

GK　18　シン テソン

GK　21　シン クァングク

DF　2　チャン ウングァン

DF　4　イ ヒョンム

MF　6　カン ソンジン

MF　12　チョン インソク

MF　20　キム ジュイル

FW　9　キム グッジン

FW　11　イ カングク

FW　19　キム クァンチョン

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