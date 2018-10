「あんさんぶるスターズ！DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”-」Blu-ray＆DVD発売決定！　チケット最速先行の情報もお届け！

『あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”』のBD&DVDが、2019年3月14日に発売決定!

2018年7月23日に幕張メッセで開催された『あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”』の大千秋楽が映像化! 映像特典として【バックステージ映像 in 幕張メッセ】が収録されます。

さらに、2019年3月から開催される3rd Tourの【チケット最速先行】の情報も公開されました!

期間中、全国アニメイトにて対象商品のどちらかを全額内金にてご予約いただいたお客様に、

2018年3月から開催される『あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE 3rd Tour “Double Star!”』の【先行抽選申込券】をお渡しいたします!

詳細はスタライ公式サイトをチェックしてみてください!

商品情報

2019年3月14日発売予定

● あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”- Blu-ray(FFXG-0005)

価格:8,300円+税

● あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”- DVD(FFBG-0014)

価格:7,300円+税

【Cast】

Trickstar:氷鷹北斗、明星スバル、遊木 真、衣更真緒

UNDEAD:朔間 零、羽風 薫、大神晃牙、乙狩アドニス

Knights:月永レオ、瀬名 泉、朔間凛月、鳴上 嵐、朱桜 司

紅月:蓮巳敬人、鬼龍紅郎、神崎颯馬

2wink:葵ひなた、葵ゆうた

【収録予定曲】

01. DIAMOND SUMMER/Trickstar

02. MC1

03. 百花繚乱、紅月夜/紅月

04. 花燈の恋文/紅月

05. MC2

06. 斬 -決意ノ刃-/紅月

07. ハートプリズム・シンメトリー/2wink

08. 2winkle Star Beat☆/2wink

09. MC3

10. 歓迎☆トゥ・ウィンク雑技団/2wink

11. Gate of the Abyss/UNDEAD

12. MC4

13. Darkness 4/UNDEAD

14. Voice of Sword/Knights

15. MC5

16. Silent Oath/Knights

17. MC6

18.虹色のSeasons/Trickstar

19. MC7

20. 剣戟の舞/紅月

21. TRICK with TREAT!!/2wink with UNDEAD

22. MC8

23. ハニーミルクはお好みで/UNDEAD

24. MC9

25. Melody in the Dark/UNDEAD

26. MC10

27. Article of Faith/Knights

28. Fight for Judge/Knights

29. MC11

30. CHERRY HAPPY STREAM/Trickstar

【Encore】

31. Rebellion Star/Trickstar

32. MC12

33. ONLY YOUR STARS!/Trickstar

【映像特典】

バックステージ映像 in 幕張メッセ

(映像特典は約1分を収録予定)

※収録内容 ・ 仕様は予告なく、変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ

※特典映像はキャラクターたちの映像です



● 『あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”』Blu-ray&DVD

【アニメイト予約者限定チケット先行抽選申込券概要】

全国のアニメイトにて、10月20日(土)から対象商品をご予約いただいたお客様に先着で

2019年3月から開催される『あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE 3rd Tour “Double Star!”』の【先行抽選申込券】をお渡しします!

BD&DVD『あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”-』の発売を記念して、早期予約キャンペーンを実施いたします!

※内金は現金のみの受付となります。クレジットカード、アニメイトポイントはご利用できません。

※先行抽選申込券はご予約時にお渡しいたします。

※詳細はアニメイト各店舗までお問い合わせください。

※シリアル応募用紙はご予約時にお渡しいたします。

■対象商品

2019年3月14日発売予定

・あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”- Blu-ray(FFXG-0005)

価格:8,300円+税

・あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour “Bright Star!”- DVD(FFBG-0014)

価格:7,300円+税

■配布期間

【店舗】

2018年10月20日(土)~2018年11月4日(日)

【アニメイトオンライン】

2018年10月20日(土)~2018年10月31日(水)

※2018年11月1日(木)に、アニメイトオンラインショップのマイページへ、シリアルコードと申し込み案内を通知致します。

アニメイトオンラインショップ

■応募期間

2018年10月20日(土)12:00~2018年11月4日(日)23:59まで

■注意事項

※アニメイトオンラインショップでは、申込方法や内容が異なります。

詳細や特典の有無については対象商品の商品ページ・および当サイトのFAQをご参照ください。

※施策に関わる景品・特典・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせて頂きます。

■購入特典

★アニメイト★

ユニットごと丸型缶バッジ(76mm)をランダムで2個お渡し (全5種類)

※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

発売元 フロンティアワークス・Happy Elements

販売元 フロンティアワークス

