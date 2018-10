『ジャストコーズ4』最新情報が公開!進化を遂げたグラップリングフックとカオスさを加速させる気候とは

スクウェア・エニックスは、Avalanche Studios開発による『ジャストコーズ4』の最新情報を公開しました。

『ジャストコーズ4』とは

諜報エージェントにして国家転覆のスペシャリストである、シリーズの主人公リコ・ロドリゲスが今回挑むのは、南米にある大国「ソリス」。国家による抑圧や内部抗争が蔓延する危険なこの地で、数々の武器や乗り物、そして最新型のグラップリングフックを駆使し、嵐を巻き起こします。

本作のマップは密度や高低差を重視した立体的な地形で構成されており、その広さは1,000平方kmにも及びます。車、バイク、航空機、ブルドーザーといった多彩な乗り物が用意されており、縦横無尽に駆け回ることが可能。クレーンや巨大鉄球なども操ることができます。

また、重火器を用いた攻撃だけでなく、戦闘機のミサイルや戦車の主砲、グラップリングフックの各種機能を用いた無力化手段など、戦闘の方法はプレイヤー次第です。

進化を遂げたグラップリングフック

主人公のリコが用いるガジェットの一つであるグラップリングフックが、今作で更に進化。新たにオブジェクトを浮かせる「エアリフター」と、推進力を与える「ブースター」機能が搭載されています。これらの機構は”MOD”により、機能の特性を細かく設定することが可能。工夫次第で、爆発物をエアリフターで空中に浮かせ、MODの自動追尾により空爆を行ったり、エアリフターとブースターを併用することで戦車を飛行させながらの砲撃も可能としています。

ソリスにおける激しい気候

本作の舞台となる「ソリス」は、混乱と破壊をもたらす変化の激しい気候が特徴。熱帯雨林、砂漠、雪山といった地形で、豪雨や落雷、砂嵐やブリザードといった自然の脅威が発生します。戦闘と荒ぶる気象による板挟みの極限の状況下で生き残ることができるか、プレイヤーの手腕が問われます。

命を脅かす雷は、避雷針を立てることで安全を確保可能。また、高所に敵をおびきよせ、落雷により倒すといった戦略も成立します。

プレイアビリティの向上

前作のチャレンジにおいて毎回必要とされたロードが、今作では全てシームレス化。チャレンジの内容もスコア制から、リングをくぐり抜けるものへと変更され遊びやすさが改善されています。

前作までの拠点制圧では、各種オブジェクトの全破壊が必要でしたが、今作では特定ミッションのクリアに変更。拠点制圧がよりスムーズになりました。

前作までの補給物資やファストトラベルの使用ではビーコンやフレアが消費されましたが、今作では革命軍パイロットへの要請に変更。クールタイム制となり、より気軽に使用することが可能となりました。

『ジャストコーズ4』は、PS4/Xbox One/PCを対象に12月6日発売予定。価格は7,980円(税抜)です。

JUST CAUSE 4 (C) 2018 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Avalanche Studios AB (Fatalist Production AB). JUST CAUSE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. AVALANCHE and the AVALANCHE logo are trademarks of Fatalist Entertainment AB. All other trademarks are the property of their respective owners.

※画像は開発中のものです。