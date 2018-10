■嵐を呼び起こせ!混乱と破壊の英雄「リコ・ロドリゲス」が、帰ってくる!

今作の舞台は南米にある大国「ソリス」。熱帯雨林、砂漠、雪山など移り変わりの激しい気候が特徴のこの土地に、リコの知られざる過去が眠っているという。

国家による抑圧や内部紛争が蔓延する危険地域へと降り立ち、数々の武器や乗り物、最新型のグラップリングフックを駆使して、嵐を呼び起こそう!

本作のマップは広さだけではなく、密度や高低差も重視した立体的な地形が1000平方㎞にも及ぶ。車、バイクなどの民間車両、航空機、ブルドーザー、クレーンや巨大鉄球など、多彩なビークル(乗り物)で縦横無尽に駆け巡ろう!

リコの銃火器による破壊だけではなく、高速で走らせたビークルを直接ぶつける、戦闘機や戦車に搭載されたミサイル、グラップリングフックを使ったアクロバティックな方法など、自由な方法で「混乱と破壊」を巻き起こそう。

リコ・ロドリゲス Rico Rodriguez

レザージャケットを着こなす、メキシコ生まれ、メディチ育ちの諜報エージェント。「サン・エスペリートの英雄」、「パナウの王」「メディチの子」との異名を持つ伝説の男。地球上もっとも爆発させるエージェントとして名高い。

リスクの高い情報工作を得意とし、銃火器の扱いはもちろん、爆破工作、車両の運転、航空機の操縦など様々な技能を持ち、多くの困難な任務を成功に導いてきた。また、パラシュートやグラップリングフック、ウィングスーツといった特殊なガジェットの扱いにも精通しており、陸海空を縦横無尽に移動することができる。

■混乱と破壊を生む新たなる要素

より自由なカスタマイズが可能になったグラップリングフック

シリーズではお馴染みのグラップリングフックが更なる進化を遂げて登場。モノに推進力を与えるブースターや、浮力を与えるエアリフターをカスタマイズ可能に。

ブースターによって火器を積んだビークルを暴走させたり、エアリフターでビークルごと宙づりにするなど、より多彩な戦略が取れる。もちろん、遠隔操作で対象を引っ張る「リトラクター」を使ったアクションも健在。ブースターやエアリフターと組み合わせれば、戦車を飛行させることさえ可能だ。

それぞれの機構は、MODによりさらに細かく調整することができる。

1. リトラクターMOD

リトラクターは「ハヴィ」のミッションをクリアすることでMODを強化できる。オブジェクト同士を引っ張りきった際の追加効果や、引っ張る初動の牽引力、牽引速度、牽引を停止する長さなども調整ができる。

オブジェクトを引っ張りきった際のエフェクトを「パルス」に設定すると、

引っ張りあったオブジェクトが接触する際に強くはじける。活用すればヘリなども落とすことができる。

2. エアリフターMOD

エアリフターは「サルヘント」のミッションをクリアすることでMODを強化できる。バルーンの強度、バルーン自体に含むガスの種類、進行方向、最大高度などを細かく調整することができる。

進行方向をMODで調整することで、バルーンをリコに追従させたり、エイム方向に飛ばすことも出来る。

これを利用すれば燃料タンクを飛ばして空爆することも可能。

3. ブースターMOD

ブースターは「ガーランド」のミッションをクリアすることでMODを強化できる。噴射時間、噴射しきったときの追加効果、進行方向、加速度などを細かく調整することができる。

激しい気候変化がもたらす自然の脅威

気候変化の激しいソリスでは、地域によって異なる自然の脅威が発生する。橋を破壊し航空機すら巻き込む竜巻、熱帯雨林の豪雨や雷、人の命すら脅かすほどの激しい砂嵐や雪山のブリザードが更なる混乱と破壊を生み出す!

例えば雷には高所のオブジェクトに落雷しやすい特徴がある。

避雷針を立てて安全を確保したり、逆に敵に落雷させるように高所におびき寄せたりする戦略がある。

■プレイアビリティの向上

各種チャレンジがシームレスに

カースタントやウィングスーツスタントなど、前作のチャレンジには毎回ロードが必要だったが、今回は全てシームレスにチャレンジに挑むことが可能。

カースタントやウィングスーツスタントは前作のスコア制ではなく、時間制限内にリングをくぐり抜けるミッションに。またウィングスーツのリング数は殆どが3つになり、リング間であれば敢えてウィングスーツを解くのも可能になるなど、遊びやすさが改善されている。

拠点の制圧がよりスムーズに

前作までは拠点を制圧するのに、看板やプロパガンダトレーラー、銅像や燃料タンクなどを全て破壊する必要があったが、今作では特定のミッションをクリアすれば制圧できるようになった。キーとなるミッションは地域によって異なるので、さまざまなミッションを楽しみながら前線を広げよう。

本作では「カオスアーミー(革命軍)」がソリス奪還のために進軍してくれる。彼らが前線を押し上げる形で、制圧範囲を広げることが出来る。制圧範囲を広げると、新たな武器やビークルがアンロックされるほか、工場地帯ならば補給物資の生産速度も上昇する。

補給物資・ファストトラベルがより快適に

前作までは補給物資やファストトラベルを使用するのにビーコンやフレアの消費が必要だったが、今作ではカオスアーミー(革命軍)のパイロットに要請することで、より気軽に使用できるようになった。

ファストトラベルや補給物資をしてくれるカオスアーミーは、任務を実行すると再任務まで5分程度のクールタイムが入る。特定のミッションをクリアすることで、パイロットの数はどんどん増やすことが出来るので今までよりも気軽に使用することが出来る。

