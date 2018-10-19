＜レスリング＞【写真集】2018年全日本大学グレコローマン選手権／表彰式

（2018年10月19日、東京・駒沢屋内球技場 ／ 撮影＝矢吹建夫）

【55kg級表彰式】

優勝＝小川翔太（日体大）、2位＝丸山智也（山梨学院大）、3位＝片桐大夢（拓大）、宮原潤（国士舘大）

5位＝齋藤僚太（法大）、槇本大輔（徳山大）、7位＝森崎克也（防大）、8位＝渡辺大地（日本ウェルネス大）

【60kg級表彰式】

優勝＝山口海輝（日体大）、2位＝藤波諒太郎（専大）、3位＝阿部敏弥（国士舘大）、清水賢亮（拓大）、

5位＝新垣将吾（福岡大）、山際樹（日本文理大）、7位＝植松勇斗（中大）、8位＝神田優人 （中京学院大）

【63kg級表彰式】

優勝＝山田義起（日体大）、2位＝有延天志（国士舘大）、3位＝石川将樹（拓大）、吉永信太郎 （専大）、

5位＝磯部巧（東洋大）、7位＝島谷東志（大東大）、8位＝山崎大雅（日本文理大）

【67kg級表彰式】

優勝＝宇井大和（早大）、2位＝中橋涼（日体大）、3位＝勝野亮希（神奈川大）、小林克也（国士舘大）

5位＝岩本巧（同志社大）、田口学容（中京学院大）、7位＝太田真輝（東洋大） 、8位＝向井克典（徳山大）

【72kg級表彰式】

優勝＝前田明都（専大）、2位＝山本雅也（九州共立大）、3位＝赤荻蘭丸（日大）、北條良真（神奈川大）

5位＝一瀬剣（関大）、為房虎太郎（同志社大）、7位＝河部直樹（中京学院大）、8位＝二尾優真（大東大）

【77kg級表彰式】

優勝＝櫻庭功大（拓大）、2位＝山﨑翔馬（九州共立大）、3位＝林雷（日体大）、葛谷拳龍（神奈川大）

5位＝下地恵永（専大）、奥田海人（明大）、7位＝後藤泰風（福岡大）、8位＝竹沢登喜（法大）

【82kg級表彰式】

優勝＝野﨑竜陽（中京学院大）、2位＝八木海里（中大）、3位＝小林康介（神奈川大）、山田修太郎（山梨学院大）

5位＝今村太陽（福岡大）、宮崎翔馬（日本文理大）、7位＝藤井達哉（青山学院大）、8位＝前田茂利樹（法大）

【87kg級表彰式】

優勝＝山崎弥十朗（早大）、2位＝奈須川良太（神奈川大）、3位＝、松崎勇人（日体大）、松雪泰成（専大）

5位＝井筒勇人（拓大）、内藤由良（国士舘大）、7位＝隈部（九州共立大）、8位＝田中（関大）

【97kg級表彰式】

優勝＝アルメンタイ・バグダウレット（山梨学院大）、2位＝饒波正眞（九州共立大）、3位＝中村隆太（東洋大）、山下拓也（拓大）

5位＝執行優大（福岡大）、井上諒汰（中大）、7位＝二ノ宮寛斗（明大） 、8位＝松本直毅（早大）

【130kg級表彰式】

優勝＝山本泰丈（日大）、2位＝番地啓太（国士舘大）、3位＝庄司樹（専大）、森右秀（中京学院大）

5位＝菅野雅之（日体大）、山中彬（中大）、7位＝米川優人（明大）、8位＝鈴木翔真（拓大）