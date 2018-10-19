〔交通死亡事故多発警報〕6日間で3人死亡、既に昨年総数を上回る　富山県で2か月連続の発令(10/19～/31)

富山県内で10月13日～18日の6日間に3件3人の交通死亡事故が発生し、前年同期比12人増となったことを受け、富山県警は19日、2か月連続となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、31日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。
なお18日現在、富山県内での2018年交通事故死者は計40人(＋12)で増加率および人口10万人比で都道府県別ワースト2位、うち65歳以上の高齢者は25人(＋10)と6割強を占めています。

【富山県内での2018年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)
・ 1月：4人(＋2)　うち高齢者2人(＋2)
・ 2月：2人(－2)　　　　　　1人(－1)
・ 3月：3人(＋1)　　　　　　1人(±0)
・ 4月：2人(±0)　　　　　　1人(＋1)
・ 5月：8人(＋4)　　　　　　4人(＋2)
・ 6月：2人(±0)　　　　　　1人(－1)
・ 7月：8人(＋3)　　　　　　6人(＋3)
・ 8月：5人(＋2)　　　　　　4人(＋3)　　08/31～09/09 多発警報(2016年2月以来の発令)
・ 9月：3人(±0)　　　　　　3人(±0)
・10月：3人(＋2)　　　　　　2人(＋1)　　10/19～/31 多発警報

・7.3日に1人の割合(上半期8.61日/下半期5.84日)
・都道府県別：総数24位 増減数5位 増減率2位 人口10万人比2位
・年間死者数：2017年37人 16年60人 15年70人 14年44人 13年53人
　うち高齢者：　　　23人 　　41人 　　52人 　　24人 　　32人

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

レスキューナウ

on

©株式会社レスキューナウ

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

寳來 英斗(Eito Hourai)の記事一覧を見る

トピック交通安全

このトピックを見る

災害対応ワークショップ

企業BCP向け。災害時の初動対応手順や訓練計画を、短時間集中のワークショップで作成いただけます。

詳細・受講お申込み