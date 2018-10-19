〔交通死亡事故多発警報〕6日間で3人死亡、既に昨年総数を上回る　富山県で2か月連続の発令(10/19～/31)

富山県内で10月13日～18日の6日間に3件3人の交通死亡事故が発生し、前年同期比12人増となったことを受け、富山県警は19日、2か月連続となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、31日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお18日現在、富山県内での2018年交通事故死者は計40人(＋12)で増加率および人口10万人比で都道府県別ワースト2位、うち65歳以上の高齢者は25人(＋10)と6割強を占めています。

【富山県内での2018年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)

・ 1月：4人(＋2) うち高齢者2人(＋2)

・ 2月：2人(－2) 1人(－1)

・ 3月：3人(＋1) 1人(±0)

・ 4月：2人(±0) 1人(＋1)

・ 5月：8人(＋4) 4人(＋2)

・ 6月：2人(±0) 1人(－1)

・ 7月：8人(＋3) 6人(＋3)

・ 8月：5人(＋2) 4人(＋3) 08/31～09/09 多発警報(2016年2月以来の発令)

・ 9月：3人(±0) 3人(±0)

・10月：3人(＋2) 2人(＋1) 10/19～/31 多発警報

・7.3日に1人の割合(上半期8.61日/下半期5.84日)

・都道府県別：総数24位 増減数5位 増減率2位 人口10万人比2位

・年間死者数：2017年37人 16年60人 15年70人 14年44人 13年53人

うち高齢者： 23人 41人 52人 24人 32人