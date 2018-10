女優の佐々木希が自身の公式インスタグラムを更新。出産後初と思われる「プライベート写真」を公開し、そのスタイルの良さに絶賛の声が集まっている。

■ひさしぶりの「私服姿」にファン歓喜

9月13日に男児を出産したことを発表した佐々木。

産後、インスタグラムには佐々木がてがけるアパレルブランド「アンティミテAW」のモデル・夏子の写真や、自身の広告写真を投稿をしていたが、18日ひさしぶりにプライベート写真をアップ。

「#私服」というタグがつけられたナチュラルな姿に称賛の声が集まっている。

アンティミテ 新作のシャツと♡ 人気の定番デニム♡ おしゃれ出来る幸せ🌹 #私服 #アンティミテ #iNtimite

■赤ちゃんを産んでもスリム

出産から1ヶ月ほどにもかかわらずスリムで美しい体型に、コメント欄にはハートマークつきの書き込みが多く寄せられている。

・えー! 赤ちゃん産んでもうこんな細いのですか 希ちゃんすごい! そしてかわいい!!!!

・体型取り戻すの早すぎて草

・産後太りとかないんですか?! さすがです!

・えっ、お子さん産んで間もない方の体型じゃない! なんで?! 凄い!

アンティミテの 新作ワンピ♡ 私服 one-piece→intimite bag→Off-White #アンティミテ #iNtimite

■少女のような美貌とママの表情

グレーのレースワンピースを着用した写真は、産前と変わらず少女のような愛らしさ。若々しい姿ではあるが、柔らかく幸せそうな表情が「ママっぽい」といった声も見られた。

・ママになったお顔になったね〜 でも凄い! いいスタイル かわいい

・天使みたいですね 癒されます

・スタイルいいのもあれだけど、左手に光る指輪に感動しましたステキ、、ほんとに渡部と結婚したの?

アンティミテ新作 レースのワンピース🌹 上品な透け感の生地を使いました! チクチクしません☺️ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 詳しくはアンティミテのInstagramを見てくださいませ。 @intimite_onemileㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 画面をタッチすると見られます。 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #iNtimité #iNtimite #アンティミテ #ワンマイルウェア #メイドインジャパン #MADEINJAPAN ↓iNtimité公式ホームページ http://intimite.jp/

■今後の女優活動にも期待

「天使みたい」と評される美貌はそのままに、心なしか母性あふれる柔和な雰囲気が増した佐々木希。

女優としては典型的な「美女役」を演じることが多かった彼女だが、母になったことで今まで以上に演技の幅が広がることが期待できそうだ。