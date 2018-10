女優の榮倉奈々(30)が自身のインスタグラムを更新し、モデルの鈴木えみ(33)とのツーショット写真をアップした。

■驚異的なスタイルの良さを披露

表現者として、形を変えながら発信し続ける、いつまでもパワフルなえみちゃんは人を惹きつける魅力がやみません🔮✨#lautashi #Tods @lautashi @tods

榮倉は19日、「表現者として、形を変えながら発信し続ける、いつまでもパワフルなえみちゃんは人を惹きつける魅力がやみません」と投稿。精力的な活動を見せる鈴木を絶賛した。

鈴木は現在、デザイナーとしても活躍。18日には、鈴木がデザイナーを務める「ラウタシー(Lautashi)」が2019年春夏コレクションをインスタレーション形式で発表して、大きな話題になっている。

投稿では、榮倉と鈴木はそろって、パンツルックスで驚異的な脚の長さを披露。その小顔ぶりも相まって、まさに「8頭身」といったスタイルだ。

■「えみなな」コンビにファン歓喜

榮倉と鈴木はともに女性ファッション誌『Seventeen』の専属モデル出身。「えみなな」コンビとして、ふたりで表紙を飾るなどしていた。

そんな「えみなな」コンビの共演に、ファンからは喜びのコメントが寄せられている。

「Seventeen時代を思い出します! 懐かしい」

「ふたりとも大好きですー! ほんとに変わらず二人とも美しい」

「えみなな本当に最高」

「10年以上前と何も変わらないかわいさ! これで二人ともお母さんなんてびっくりです! 私も奈々ちゃんと同級生。がんばろー」

■スタイルの良さに驚きの声も

榮倉と鈴木の「顔の小ささ」と「脚の長さ」に対して驚きの声もあがっている。

「脚長―い! 美脚!! 最近旦那さんがたくさんテレビ出て、奈々ちゃんの話もしてて嬉しいです!! 奈々ちゃん夫婦大好きです」

「脚長すぎ!!!」

「ふたりともキレイ。顔が小さいー!! スタイル良すぎ。応援してます~」

「奈々ちゃんも人を惹きつける魅力がやみませんよ! 相変わらずスタイルいいですねー! そして顔ちっちゃい!! とっても素敵です」

また、榮倉の夫である俳優の賀来賢人についてのコメントも寄せられていた。

■人と容姿やスタイルを比べる?

しらべぇ編集部では以前、全国20~60代の男女1,332名を対象に調査したところ、「すれ違う人と自分の容姿やスタイルを比較することがある」と答えた人は、全体のおよそ3割の人に及んだ。

今回、久しぶりに「えみなな」コンビのツーショット写真を披露した榮倉と鈴木。ふたりの変わらぬスタイルの良さに、ファンは魅了されているようだった。