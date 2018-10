【アニメファンに見てほしい今週注目の映画】「はいからさんが通る」待望の後編！揺れ動く紅緒の心の行方は!?

『劇場版 はいからさんが通る 後編 ~花の東京大ロマン~』場面カット (C)大和和紀・講談社/劇場版「はいからさんが通る」製作委員会

アニメ好きにも観てほしい!公開が始まったばかりのホットな話題映画をご紹介。

10月3週目の注目映画は『劇場版 はいからさんが通る 後編 ~花の東京大ロマン~』。

先日、劇場版『はいからさんが通る』前編が地上波放送され、ネット上では「懐かしい」「後編が待ちきれない」など様々な反響が巻き起こった。

かつてのTVアニメシリーズでは描かれなかった、怒涛の展開をみせる原作のラストパートをぜひ劇場でチェックしてみてください!

『劇場版 はいからさんが通る 後編 ~花の東京大ロマン~』/10月19日公開

あらすじ

まだ女性が恋も仕事も自由に選べなかった時代。女学生の花村紅緒は、祖父母の代から決められていた許婚、伊集院忍少尉と出会い心から惹かれあう。しかし、少尉は戦地シベリアで消息不明に。

傷心の紅緒を励まし支えたのは、紅緒が働く出版社の編集長、青江冬星だった。冬星の仕事にかける情熱、彼の優しさに触れ、次第に惹かれていく紅緒。そして冬星は、過去を忘れ新しい道を共に歩もうと紅緒に語りかける。やがて紅緒はひとつの決断を下すが――その時、東京を未曾有の大災害が襲う。

燃え盛る炎の中、紅緒の脳裏によぎるのは、少尉の姿だった。冬星と少尉、2人の狭間で激しく揺れ動く紅緒の心――。

彼女は最後に何を選び、誰と結ばれるのか。

キャスト&スタッフ

■キャスト

花村紅緒:早見沙織

伊集院忍:宮野真守

青江冬星:櫻井孝宏

鬼島森吾:中井和哉

藤枝蘭丸:梶 裕貴

北小路環:瀬戸麻沙美

ラリサ:坂本真綾

■原作:大和和紀「はいからさんが通る」(講談社KCDXデザート)

■監督:城所聖明

■脚本:古橋一浩

■キャラクターデザイン:西位輝実

■総作画監督:伊藤秀樹・大竹紀子・中村深雪

■作画監督:渡邉真由美・鷲田敏弥・大西陽一・一川孝久・飯田清貴・吉岡彩乃

■演出:野田泰宏・榎本守・高林久弥・城所聖明

■美術デザイン:加藤靖忠

■美術監督:小幡和寛

■色彩設計:辻田邦夫

■撮影監督:秋山涼路

■音響監督:若林和弘

■音楽:大島ミチル

■主題歌:早見沙織「新しい朝あした」 (作詞・作曲:竹内まりや 編曲:前口 渉)

■アニメーション制作:日本アニメーション

■製作:劇場版「はいからさんが通る」製作委員会

■配給:ワーナー・ブラザース映画

(c)大和和紀・講談社/劇場版「はいからさんが通る」製作委員会

『モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!』/10月19日公開

あらすじ

365日ホテルで働きっぱなしのドラキュラ。それを見かねたメイヴィスは、家族旅行を提案。行き先はモンスターご用達の豪華客船クルーズ!はじめは乗り気ではなかったドラキュラだが、ミステリアスな船長エリカに出会い、恋に落ちてしまう!彼女に不信感を抱くメイヴィスは父を止めようとするが…。ドラキュラの恋の行方はいかに!?

キャスト&スタッフ

■キャスト

ドラキュラ:山寺 宏一(アダム・サンドラー)

メイヴィス(ドラキュラの娘):川島 海荷(セレーナ・ゴメス)

ジョナサン(人間):藤森 慎吾(アンディ・サムバーグ)

ウェイン(オオカミ男):我修院 達也(スティーヴ・ブシェミ)

フランケンシュタイン:チョー(ケヴィン・ジェームズ)

マーレイ(ミイラ):三ツ矢 雄二(キーガン=マイケル・キー)

グリフィン(透明人間):若本 規夫(デヴィッド・スペード)

デニス(メイヴィスとジョナサンの子供):大谷 育江(アッシャー・ブリンコフ)

ユーニス:磯辺 万沙子(フラン・ドレシャー)

ワンダ:雨蘭 咲木子(モリー・シャノン)

フランケン・レディ:渡辺 早織(タラ・ストロング) 他

■監督・脚本:ゲンディ・タルタコフスキー(『モンスター・ホテル』シリーズ「スター・ウォーズ/クローン大戦」ほか)

■脚本:マイケル・マッカラーズ(『ボス・ベイビー』『サンダーバード』ほか)

■原案:トッド・デュアハム(『モンスター・ホテル』『ハイパー・ウォーズ/帝国の逆上』ほか)

■製作総指揮:アダム・サンドラー、アレン・コヴァート、ロバート・スミゲル

■音楽:マーク・マザースボウ(『マイティ・ソー バトルロイヤル』『モンスター・ホテル2』ほか)

■原題: HOTEL TRANSYLVANIA 3: A MONSTER VACATION

■配給 ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)2018 Sony Pictures Animation Inc. and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.

『ルイスと不思議の時計』/10月12日公開

あらすじ

両親を亡くした少年ルイスは、叔父であるジョナサンの古い屋敷に住むことになる。なんとおじさんは、二流のポンコツだが不思議な力を使える魔法使いだった。そして、隣に住むきれいで優しいツィマーマンも魔女。ただしこちらは一流。

ルイスはそんな二人と時計がいっぱいの屋敷で不思議な暮らしを始める。

ある日、屋敷に世界を破滅へと導く“時計”が隠されていることを知ったルイス。果たして、二人の魔法使いと “時計”を探し出して謎を解き、世界を救うことができるのか!?

キャスト&スタッフ

■出演

ジャック・ブラック

ケイト・ブランシェット

オーウェン・ヴァカーロ

カイル・マクラクラン 他

■吹き替えキャスト

ジョナサン:佐藤二朗

ツィーマン:宮沢りえ

ルイス:高山みなみ

タービー:松本梨香

ローズ:矢島晶子

ルイスママ:本名陽子 他

■監督:イーライ・ロス

■提供:アンブリン・エンターテインメント

■原作:ジョン・ベレアーズ「ルイスと不思議の時計」(静山社)

■原題:The House with a Clock in Its Walls

■全米公開:9 月 21 日

■配給:東宝東和

(C)2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO.,LLC

