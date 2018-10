吉岡里帆、凛々しい空手着姿に反響続々「道着でこんな可愛い人初めて見た」

女優の吉岡里帆(25)が16日、自身のインスタグラムを更新し、投稿した内容が話題となっている。

吉岡は「資生堂×文藝春秋 ONE ON ONE 今月のゲストは空手選手の西村拳さんです!」とつづり、資生堂と文藝春秋のコラボ企画で撮影された写真を公開した。文藝春秋にシリーズ連載されているこの企画は吉岡がインタビュアーとなって若手アスリートと対談を行うというもの。今回は「空手道界のプリンス」と呼ばれる注目のイケメン空手家、西村拳選手(22)とともに、道着姿で正拳突きのポーズを決めている。

この投稿に、ファンからは「里帆ちゃんの空手ポーズカワイイ!いつもと雰囲気違って、いいですね!」「これまた道着姿がビシッと決まってますね~」「道着着てこんな可愛い人初めて見ました」「可愛さとかっこよさが混ざってる一枚」など絶賛の声が寄せられている。

いつもはゆったりとした癒し系の雰囲気が漂う吉岡だが、道着をまとった凛々しい姿にファンも大喜び。また、「空手のドラマやってほしい」「里帆さんのアクション物も見たいなぁ」といった声も上がっている。アスリートとの対談をきっかけに、吉岡がアクション女優として開花する日が来るかもしれない。