【卓球・男子W杯】ベスト16出揃う 張本・丹羽が因縁の相手との初戦へベスト16出揃う　張本は因縁の韓国選手と対戦予定＜男子ワールドカップ2018　1日目の結果＞

*写真は張本智和（JOCエリートアカデミー）
＜2018男子ワールドカップ（パリ） 2018年10月19日～21日＞
大会初日、グループステージが終了
19日、パリで男子ワールドカップ2018が開幕した。大会初日はグループステージが行われ、各グループからの決勝トーナメント進出者、計8名が決定した。張本智和（10月度世界ランキング8位・15歳）＝日本＝と丹羽孝希（同10位・24歳）＝日本＝は、シード選手であるため、グループステージには参加せず、大会2日目から登場する。
グループステージは3人×4リーグで行われ、各リーグ上位2名が決勝トーナメントに進出する。
グループAでは地元フランスのエマニュエル・ルベッソン（同50位・30歳）がホームの声援を受けて世界ランキング11位のヒューゴ・カルデラノ （22歳）＝ブラジル＝に勝利。グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。
グループBではユース五輪銅メダルのカナック・ジャ（同67位・18歳）＝アメリカ＝がアルナ・クアドリ（同21位・30歳）＝ナイジェリア＝に勝利し、グループを2位通過した。
グループC,Dでは丁祥恩 （同17位・28歳）＝韓国＝とジョナサン・グロート（同18位・25歳）＝デンマーク＝がそれぞれグループを1位通過した。
張本は丁祥恩、丹羽はグロートと対戦
グループステージ終了後、ノックアウトステージ（勝ち残り形式）の組み合わせ抽選が行われ、大会2日目の試合が決まった。ノックアウトステージ初戦は、張本が丁祥恩と、丹羽はジョナサン・グロートとの対戦が決まった。丁は4月のアジアカップで張本をゲームカウント4-1で破り4位入賞の実力者だ。丹羽とグロートの直近の対戦は2017年の世界選手権で、丹羽がゲームカウント4-2で勝利している。
丹羽の初戦は日本時間20日18時半、張本は19時15分ごろ試合開始予定だ。
男子ワールドカップ2018 初日の結果
グループステージ
＜グループA＞
ヒューゴ・カルデラノ(ブラジル) 3-4 ○エマニュエル・ルベッソン(フランス)
9-11/11-9/11-7/11-7/9-11/10-12/8-10
ヒューゴ・カルデラノ(ブラジル) 1-4 ○ブラディミル・サムソノフ(ベラルーシ)
12-10/9-11/7-11/12-14/11-13
○ブラディミル・サムソノフ(ベラルーシ) 4-2 エマニュエル・ルベッソン(フランス)
11-6/7-11/11-6/8-11/11-3/13-11
＜グループB＞
○シモン・ゴジ(フランス) 4-0 カナック・ジャ(アメリカ)
11-6/12-10/13-11/11-9
○シモン・ゴジ(フランス) 4-3 アルナ・クアドリ(ナイジェリア)
7-11/10-12/5-11/11-9/11-6/11-5/11-5
アルナ・クアドリ(ナイジェリア) 2-4 ○カナック・ジャ(アメリカ)
7-11/9-11/11-8/7-11/11-8/8-11
＜グループC＞
○丁祥恩(韓国) 4-1 パナギオティス・ギオニス(ギリシャ)
11-7/11-6/5-11/11-5/11-4
○丁祥恩(韓国) 4-0 グスターボ・ツボイ(ブラジル)
11-5/11-8/11-7/11-7
○グスターボ・ツボイ(ブラジル) 4-1 パナギオティス・ギオニス(ギリシャ)
11-6/11-8/11-8/6-11/11-8
＜グループD＞
○ジョナサン・グロート(デンマーク) 4-0 ヘミング・フー(オーストラリア)
11-8/11-7/11-9/11-4
○ジョナサン・グロート(デンマーク) 4-3 マティアス・ファルク(スウェーデン)
4-11/11-5/12-10/11-7/7-11/5-11/11-8
○マティアス・ファルク(スウェーデン) 4-0 ヘミング・フー(オーストラリア)
11-5/11-8/11-6/11-6
文：ラリーズ編集部
写真：千葉格/アフロ