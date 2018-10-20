【タイム結果】2018スーパーGT第7戦オートポリス 公式練習

2018年のスーパーGT第7戦は10月20日、大分県日田市のオートポリスで公式練習が行われ、スーパーGT500クラスはARTA NSX-GTがトップタイムを記録した。GT300クラスはHOPPY 86 MCがトップにつけている。
■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT500公式練習結果（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time
1
8
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA NSX-GT
野尻智紀
伊沢拓也 BS 49kg 1’33.096
2
19
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH
WedsSport ADVAN LC500
国本雄資
山下健太 YH 15kg 1’33.212
3
38
LEXUS TEAM ZENT CERUMO
ZENT CERUMO LC500
立川祐路
石浦宏明 BS 36kg 1’33.388
4
17
KEIHIN REAL RACING
KEIHIN NSX-GT
塚越広大
小暮卓史 BS 40kg 1’33.508
5
100
TEAM KUNIMITSU
RAYBRIG NSX-GT
山本尚貴
J.バトン BS 61kg 1’33.615
6
36
LEXUS TEAM au TOM’S
au TOM’S LC500
中嶋一貴
関口雄飛 BS 40kg 1’33.647
7
64
Epson Nakajima Racing
Epson Modulo NSX-GT
B.バゲット
松浦孝亮 DL 3kg 1’33.812
8
16
TEAM MUGEN
MOTUL MUGEN NSX-GT
武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 1’33.876
9
24
KONDO RACING
フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R
J-P・デ・オリベイラ
高星明誠 YH 18kg 1’33.905
10
6
LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S
WAKO’S 4CR LC500
大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS 34kg 1’33.948
11
1
LEXUS TEAM KeePer TOM’S
KeePer TOM’S LC500
平川亮
N.キャシディ BS 47kg 1’34.097
12
3
NDDP RACING with B-MAX
CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
本山哲
千代勝正 MI 12kg 1’34.259
13
12
TEAM IMPUL
カルソニック IMPUL GT-R
佐々木大樹
J.マーデンボロー BS 29kg 1’34.625
14
39
LEXUS TEAM SARD
DENSO KOBELCO SARD LC500
H.コバライネン
小林可夢偉 BS 36kg 1’34.718
15
23
NISMO
MOTUL AUTECH GT-R
松田次生
R.クインタレッリ MI 39kg 1’34.818
■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT300公式練習結果（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time
1
25
つちやエンジニアリング
HOPPY 86 MC
松井孝允
坪井翔 YH 35kg 1’43.450
2
96
K-tunes Racing LM corsa
K-tunes RC F GT3
新田守男
中山雄一 BS 24kg 1’43.816
3
18
TEAM UPGARAGE
UPGARAGE 86 MC
中山友貴
小林崇志 YH 28kg 1’44.116
4
88
JLOC
マネパ ランボルギーニ GT3
平峰一貴
M.マペッリ YH 32kg 1’44.175
5
55
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA BMW M6 GT3
高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 1’44.218
6
31
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
嵯峨宏紀
平手晃平 BS 45kg 1’44.294
7
0
GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO
グッドスマイル 初音ミク AMG
谷口信輝
片岡龍也 YH 45kg 1’44.444
8
11
GAINER
GAINER TANAX GT-R
平中克幸
安田裕信 DL 37kg 1’44.564
9
34
Modulo Drago CORSE
Modulo KENWOOD NSX GT3
道上龍
大津弘樹 YH 13kg 1’44.633
10
2
Cars Tokai Dream28
シンティアム・アップル・ロータス
高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 1’44.709
11
5
TEAM MACH
マッハ車検 MC86 Y’s distraction
坂口夏月
平木湧也 YH 0kg 1’44.833
12
52
埼玉トヨペット Green Brave
埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC
番場琢
脇阪薫一 YH 4kg 1’44.859
13
10
GAINER
GAINER TANAX triple a GT-R
星野一樹
吉田広樹 YH 20kg 1’44.911
14
60
LM corsa
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
吉本大樹
宮田莉朋 YH 23kg 1’44.947
15
777
CARGUY Racing
CARGUY ADA NSX GT3
横溝直輝
木村武史 YH 0kg 1’44.960
16
65
K2 R＆D LEON RACING
LEON CVSTOS AMG
黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 42kg 1’44.990
17
9
PACIFIC with GULF RACING
GULF NAC PORSCHE 911
久保凜太郎
石川京侍 YH 5kg 1’45.049
18
26
Team TAISAN
TAISAN R8 FUKUSHIMA
山田真之亮
川端伸太朗 YH 4kg 1’45.070
19
21
Audi Team Hitotsuyama
Hitotsuyama Audi R8 LMS
R.ライアン
富田竜一郎 DL 1kg 1’45.137
20
7
D’station Racing
D’station Porsche
藤井誠暢
S.ミューラー YH 28kg 1’45.217
21
87
JLOC
リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3
佐藤公哉
元嶋佑弥 YH 6kg 1’45.289
22
117
EIcars BENTLEY
EIcars BENTLEY
井出有治
阪口良平 YH 0kg 1’45.375
23
30
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
永井宏明
織戸学 YH 0kg 1’45.610
24
50
Arnage Racing
EXE AMG GT3
加納政樹
安岡秀徒 YH 1kg 1’46.171
25
360
TOMEI SPORTS
RUNUP RIVAUX GT-R
柴田優作
田中篤 YH 0kg 1’46.401
26
48
DIJON Racing
植毛 GT-R
田中勝輝
R.ブラッドリー YH 0kg 1’46.510
27
22
R’Qs MOTOR SPORTS
アールキューズ AMG GT3
和田久
城内政樹 YH 0kg 1’47.493
28
35
arto-Panther Team Thailand
arto RC F GT3
N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム YH 0kg 1’47.739
29
61
R＆D SPORT
SUBARU BRZ R＆D SPORT
井口卓人
山内英輝 DL 32kg 21’09.656