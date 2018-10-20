【タイム結果】2018スーパーGT第7戦オートポリス 公式練習

　2018年のスーパーGT第7戦は10月20日、大分県日田市のオートポリスで公式練習が行われ、スーパーGT500クラスはARTA NSX-GTがトップタイムを記録した。GT300クラスはHOPPY 86 MCがトップにつけている。

■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT500公式練習結果（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time

1 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA NSX-GT 野尻智紀
伊沢拓也 BS 49kg 1’33.096

2 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH WedsSport ADVAN LC500 国本雄資
山下健太 YH 15kg 1’33.212

3 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO ZENT CERUMO LC500 立川祐路
石浦宏明 BS 36kg 1’33.388

4 17 KEIHIN REAL RACING KEIHIN NSX-GT 塚越広大
小暮卓史 BS 40kg 1’33.508

5 100 TEAM KUNIMITSU RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴
J.バトン BS 61kg 1’33.615

6 36 LEXUS TEAM au TOM’S au TOM’S LC500　 中嶋一貴
関口雄飛 BS 40kg 1’33.647

7 64 Epson Nakajima Racing Epson Modulo NSX-GT B.バゲット
松浦孝亮 DL 3kg 1’33.812

8 16 TEAM MUGEN MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 1’33.876

9 24 KONDO RACING フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R J-P・デ・オリベイラ
高星明誠 YH 18kg 1’33.905

10 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S WAKO’S 4CR LC500 大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS 34kg 1’33.948

11 1 LEXUS TEAM KeePer TOM’S KeePer TOM’S LC500 平川亮
N.キャシディ BS 47kg 1’34.097

12 3 NDDP RACING with B-MAX CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 本山哲
千代勝正 MI 12kg 1’34.259

13 12 TEAM IMPUL カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹
J.マーデンボロー BS 29kg 1’34.625

14 39 LEXUS TEAM SARD DENSO KOBELCO SARD LC500 H.コバライネン
小林可夢偉 BS 36kg 1’34.718

15 23 NISMO MOTUL AUTECH GT-R 松田次生
R.クインタレッリ MI 39kg 1’34.818

■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT300公式練習結果（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time

1 25 つちやエンジニアリング HOPPY 86 MC 松井孝允
坪井翔 YH 35kg 1’43.450

2 96 K-tunes Racing LM corsa K-tunes RC F GT3 新田守男
中山雄一 BS 24kg 1’43.816

3 18 TEAM UPGARAGE UPGARAGE 86 MC 中山友貴
小林崇志 YH 28kg 1’44.116

4 88 JLOC マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴
M.マペッリ YH 32kg 1’44.175

5 55 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA BMW M6 GT3 高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 1’44.218

6 31 apr TOYOTA PRIUS apr GT 嵯峨宏紀
平手晃平 BS 45kg 1’44.294

7 0 GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝
片岡龍也 YH 45kg 1’44.444

8 11 GAINER GAINER TANAX GT-R 平中克幸
安田裕信 DL 37kg 1’44.564

9 34 Modulo Drago CORSE Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍
大津弘樹 YH 13kg 1’44.633

10 2 Cars Tokai Dream28 シンティアム・アップル・ロータス 高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 1’44.709

11 5 TEAM MACH マッハ車検 MC86 Y’s distraction 坂口夏月
平木湧也 YH 0kg 1’44.833

12 52 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC 番場琢
脇阪薫一 YH 4kg 1’44.859

13 10 GAINER GAINER TANAX triple a GT-R 星野一樹
吉田広樹 YH 20kg 1’44.911

14 60 LM corsa SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 吉本大樹
宮田莉朋 YH 23kg 1’44.947

15 777 CARGUY Racing CARGUY ADA NSX GT3 横溝直輝
木村武史 YH 0kg 1’44.960

16 65 K2 R＆D LEON RACING LEON CVSTOS AMG 黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 42kg 1’44.990

17 9 PACIFIC with GULF RACING GULF NAC PORSCHE 911 久保凜太郎
石川京侍 YH 5kg 1’45.049

18 26 Team TAISAN TAISAN R8 FUKUSHIMA 山田真之亮
川端伸太朗 YH 4kg 1’45.070

19 21 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS R.ライアン
富田竜一郎 DL 1kg 1’45.137

20 7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢
S.ミューラー YH 28kg 1’45.217

21 87 JLOC リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3 佐藤公哉
元嶋佑弥 YH 6kg 1’45.289

22 117 EIcars BENTLEY EIcars BENTLEY 井出有治
阪口良平 YH 0kg 1’45.375

23 30 apr TOYOTA PRIUS apr GT 永井宏明
織戸学 YH 0kg 1’45.610

24 50 Arnage Racing EXE AMG GT3 加納政樹
安岡秀徒 YH 1kg 1’46.171

25 360 TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R 柴田優作
田中篤 YH 0kg 1’46.401

26 48 DIJON Racing 植毛 GT-R 田中勝輝
R.ブラッドリー YH 0kg 1’46.510

27 22 R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 和田久
城内政樹 YH 0kg 1’47.493

28 35 arto-Panther Team Thailand arto RC F GT3 N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム YH 0kg 1’47.739

29 61 R＆D SPORT SUBARU BRZ R＆D SPORT 井口卓人
山内英輝 DL 32kg 21’09.656

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